La portada de Ultra Mono, el nuevo álbum de IDLES, constituye una buena metáfora de lo que está pasando en un 2020 que nos deja un sabor agridulce en todos los sentidos y una buena patada en la boca sin mascarilla.

El Brexit, las polémicas elecciones en Estados Unidos, el racismo y la pandemia global son temas que a IDLES les encantan despellejar y de los que pueden generar mensaje social de forma sencilla, de la misma manera que un delantero empuja la pelota en línea de meta tras un pase de la muerte con el portero desmallado.

Y es que IDLES, junto con bandas como Shame, Fontaines DC o Sports Team están contribuyendo a crear una new wave británica caracterizada por un post punk hardcore con una diatriba social cargada de sarcasmo e ironía que alimenta la rabia de los que están descontentos con la situación social en el mundo y más concretamente en el Reino Unido. Un mensaje de lucha con tono sátiro que sigue los vestigios de grupos más recientes como Sleaford Mods o de otros anteriores como Sex Pistols.

Precisamente el conjunto de disonancias sonoras combinadas con una guitarra rítmica post punk y tambores redoblantes al grito de batalla refleja esa lucha de valores en war. A lo largo de todo el álbum, la presencia de la batería y percusión es abismal y marca los tiempos, como si de una marcha militar se tratase.

Unas finas líneas de sintetizador dan vida a grounds y pronto se une una guitarra que junto con cada golpe de los platillos, los timbales y el bajo, denuncian el racismo y la desigualdad social.

Mr. Motivator salió como single en mayo de este año. Su vídeo se ha completado gracias a los vídeos caseros de fans y de la propia banda haciendo ejercicio. La canción critica ciertos clichés de la sociedad poniendo entre las cuerdas a muchas celebridades: “como Conor McGregor con una espada de samurai en patines“, “como Flava Flav en el club montando a lomos de John Wayne” y “como Kathleen Hanna con garras de oso agarrando a Trump por el coño“”

El piano de Jamie Cullum abre en Kill Them With Kindness pero pronto se ve eclipsado por una guitarra y batería muy pesada e insistente que deshace la calma. Model Village arremete contra la intolerancia y cerrada mentalidad en círculos conservadores, concretamente en un pequeño pueblo donde el frontman de la banda, Joe se crió. “Odié crecer en una ciudad que era realmente un pueblo que era realmente una pecera. Me fui en cuanto pude, sólo para darme cuenta que la pecera no existía …sólo los peces, y están en todos lados,” explicaba en una entrevista.

La canción viene acompañada con un excelente videoclip realizado por Michel Gondry, el cual ha trabajado con The Chemical Brothers, Björk o Daft Punk; y con la colaboración de su hermano Oliver, quien ha dado vida por medio de tecnología CGI a los dibujos recortables de su hermano. Junto con Jehnny Beth, IDLES aclara que el consentimiento no es deseo en Ne Touche Pas Moi.

El disonante saxo cortesía de Warren Ellis (Nick Cave and the Bad Seeds) y las aportaciones del productor de hip-hop Kenny Beats, han ayudado en gran medida a enturbiar Reigns, un homenaje a la opresión a la clase trabajadora como ya sucedía en carcinogenic. La décima pista del álbum la compone The Lover, un disparo directo a la nuca de la prensa musical y de sus detractores por acusar a IDLES de meros generadores de eslóganes carentes de sobriedad.

A Hymn es un fallido intento de balada por parte de la banda, que precisamente lo convierte en una de las canciones más interesantes del album. Una oda a la vergüenza que se repite de manera incesante a lo largo de la canción de manera abatida y resignada antes de cerrar el álbum con un golpe más fuerte y gritando con Danke.

En Joy As An Act Of Resistance (2018) se apreciaba el interés por enaltecer los valores positivos y de unidad que la banda tanto expresa. Ultra Mono (2020) es la puesta en marcha de esa glorificación en los valores. Significa salir a la calle y defenderlos con rabia y puño de hierro.