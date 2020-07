¿Qué se siente siendo una mujer en el mundillo de la música? Esta es la pregunta que parece abrir el título del nuevo trabajo de Haim. En palabras de la pequeña de la familia, Alana, “el mantra de su nuevo disco gira en torno a ser valiente y no detenerse”. Llegaron a retar a sus seguidores sobre qué significarían las siglas y al final todo es una referencia a la misoginia. Un juego de palabras sobre lo innecesaria que puede llegar a ser esa pregunta a día de hoy.

Something To Tell You significó un cambio, una mejoría con respecto al debut y fue una de las varias razones de su elogio. Women In Music pt.III no es una consecución lógica como tal, pero es un digno sucesor, funciona como una unidad, y ya desde sus primeras notas muestra novedad. El tercer disco de Haim abre y cierra temáticamente. Los Angeles es un reflejo del desamor que siente Danielle por su ciudad magna y, mientras que Nueva York es una posible meta, Summer Girl retorna con melancolía a la ciudad californiana. Ambas pistas enmarcan el álbum, y la segunda, de hecho, está acreditada al mismísimo Lou Reed gracias a la fuente de inspiración que fue su Take A Walk On The Wild Side.

Summer Girl cuenta con una apuesta por el estéreo entre bajo y contrabajo digna de mención y comparte con Los Angeles la inclusión de un saxofón que sobrevuela melódicamente ambas pistas. No todo suena a Fleetwood Mac en este disco, y eso es sinónimo de avance. La colaboración con Vampire Weekend en la producción puede llevar parte de la culpa así como la de las hermanas por jugar con varios estilos musicales, proponerse nuevos horizontes y la decisión de Danielle de sumarse a Rostam Batmanglin y Ariel Rechtshaid en las labores de estudio.

Women In Music pt. III emana directamente de los pensamientos negativos y el trauma de cada una de las Haim. La depresión diagnosticada de Danielle, su encierro en casa, el cáncer de testículo de su novio y el rescate de sus hermanas han dado como resultado canciones como I Know Alone, Now I’m In It o I’ve Been Down, con versos tan esperanzadores como: “he estado de bajona, pero todavía no estoy muerta”. Este y Alana consiguieron que Danielle fuera a terapia, su terapeuta le instó a escribir canciones y el resultado es este LP de cincuenta minutos musicales. Por su parte, los médicos advirtieron a Este de que las giras estaban agravando notoriamente su diabetes y tuvo que plantearse un cambio en su vida considerable. Mientras tanto, Alana volcó un dolor que tenía enquistado, el de la muerte de su mejor amiga hace menos de una década en un accidente automovilístico, cuando apenas tenía veinte años. Todas esas vivencias dolorosas dieron como resultado explícito Hallelujah, una canción co escrita por las hermanas y en la que cada una canta su verso, el de su circunstancia personal.

Hay temas que encajan perfectamente en el sonido conocido de las Haim. Don’t Wanna se nota atemporal en su carrera y The Steps habla sobre las relaciones comerciales con las guitarras y ritmos que han caracterizado a las californianas durante estos tres trabajos. En All That Ever Mattered apuestan descaradamente por las cajas de ritmos y un solo glam, 3 AM juega con los pitidos de un contestador automático y Another Try tiene tintes reggae.

Man From The Magazine es la canción con una conexión más directa con el título del largo. Su letra es una respuesta sonora a las preguntas de periodistas que no pintaban nada en una entrevista. A aquellas que sonaban tan fuera de lugar como: “¿Haces las mismas caras en la cama?”, dirigida a Este en referencia a sus actuaciones en directo. Este tema cuenta, además, con una referencia a Joni Mitchell, directamente mencionada en I Know Alone, que es de hecho uno de los más directos del álbum. Haim han sido sinónimo del soft-rock, se les ha comparado con sonidos setenteros e incluso hay quien ha llegado a escuchar algo de Led Zeppelin en este álbum.

WIMPIII se retrasó por el COVID-19 y, a cambio, las hermanas optaron por seguir haciendo presentaciones de sus temas durante la cuarentena. Se ha hecho esperar y son dieciséis nuevos temas que maman directamente de estados de ánimo en la sombra, pero que también han funcionado como un catalizador de emociones y muestran esperanza. No necesitaban un cambio y les sienta muy bien, sin duda las pistas de este trabajo sonarán en muchos hogares durante el verano.

