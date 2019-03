Feels - Post Earth

El álbum debut de FEELS se abría como un fuego cruzado en medio de un género en el que la vuelta a la simplicidad es a la vez la raíz de su valor y su punto menos diferenciador. Su sucesor, con el futurista nombre de Post Earth, se presenta como quien ya conoce las reglas del juego desde hace mucho. Y eso incluye saber que sencillo no quiere decir fácil y complejo no tiene por qué decir complicado, al menos para ellas.

En Post Earth, el segundo larga duración de FEELS, no hay estridencias que rompan con ese sonido anclado en el garage más clásico y esa especie de gracia protopunk del cuarteto californiano. Es verdad que en este Post Earth el grupo mete quinta respecto a su anterior trabajo y pone sobre la mesa canciones más elaboradas y diversas, pero ello no quiere decir que rompan con la crudeza que caracterizaba su debut.

Aun manteniendo la querencia por el corte garajero clásico directo a la yugular, como es el impecable primer single Car o la combativa Deconstructed, el grupo sigue más el camino de unas sonoridades elaboradas que ya se dejaron ver en su primer álbum. En la línea de aquellas primeras Small Talk o Running’s Fun, Post Earth parece coger el testigo de la segunda mitad de su antecesor y duplica la apuesta.

La estudiada progresión de Awful Need, que va regodeándose en sí misma hasta enfrentar ese solo que rompe la canción en dos, la firmeza con la que Sour atraviesa sus distintos escenarios, el derroche de personalidad de Last Chance o el adictivo ritmo de Anyways suponen el compendio de lo mejor que ha aglutinado FEELS en su corta carrera.

Por otro lado, Tollbooth y Flowers funcionan como dos caras de la misma moneda, mostrando la comodidad del grupo en distintos registros con los que juegan a su antojo. Y mientras, el tema que da título al álbum muestra el estado de forma real del grupo, en un intento de llevar ese punk melódico un paso más allá en unos cinco minutos titánicos. La comedida Find A Way sin embargo completa el pack por el camino de un clasicismo moderno que resulta más convincente a medida que avanza el tema.

Lo más importante de Post Earth es el hecho de ser tan solo un segundo álbum. Lejos de dejar por el camino algo de la frescura de su primer álbum, el grupo encara un refinamiento de su sonido con el que ganan aún más personalidad. Siendo una de las promesas más brillantes de un género a veces adormecido en su propia desidia al mirar hacia adelante, FEELS lo hace con una dignidad lejos de pedanterías, firmando un álbum contundente de principio a fin.