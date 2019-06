EL PETIT DE CAL ERIL – ENERGIA FOSCA

Con seis discos publicados en los últimos doce años, Joan Pons sigue ruminando sobre la existencia: el sentido de la vida, de la materia, el universo y las cosas que nos rodean. Una preocupación que, a lo largo de este tiempo, ha ido sonando de diferentes maneras en su proyecto colectivo El Petit de Cal Eril: desde lo más acústico en sus primeros álbumes, que ya apuntaban maneras electrónicas, hacia ese sonido ecléctico –autodenominado pop metafísico– de su aclamado ‘△’ el año pasado.

En menos de un año, Pons ha vuelto a sumirse en pensamientos sobre el ser y el existir en un nuevo trabajo: Energia Fosca. En él, reduce la densidad instrumental para ofrecer un sonido más minimalista y depurado, en que cada instrumento tiene una línea distinguida y los sintetizadores ganan peso.

En general, los temas de Energia Fosca plantean melodías semi bailables que discurren como un chorro, sin estribillo, atravesando pasajes de densidad variable. Sintetizadores experimentales, filigranas electrónicas, atmósferas minimalistas se entretejen con ritmos de percusión –esta vez solo una batería– y bajo, y melodías de guitarra que si bien en △ tenían un papel más protagonista, aquí redondean el sonido liderado por los sintes, con arpegios que acarician las canciones. Cada tema es una nueva forma de conjugar todos estos elementos, destacando algunos más rítmicos –Pols, Sents el sol–, otros más melódicos, –Ets una idea, El sentit de las cosas, Jo soc una sombra– y otros más atmosféricos –Energia fosca, Soc dins dels nuvols–.

En lo lírico, siguen ahondando en un vasto universo conceptual. La icónica voz de Pons, suave y agradable, brinda como un susurro letras poéticas y abstractas donde la musicalidad del propio catalán se entreteje como una nueva textura. Hablando en segunda persona, deja la ambigüedad al oyente para entender con quién está hablando. ¿Consigo mismo? ¿Con una misma persona? ¿Con el universo?

«Qué hace que brille el aire, quién dice que gire el mundo, qué hace que suba la hiedra, quién hace caer al hueso» , se pregunta la suave voz de Pons en “Ets una idea”. Y cuestiones abstractas, de ese mismo tipo, siguen a lo largo del álbum para deambular por el universo, el mundo de los sueños, la condición humana, la naturaleza, la luz y la oscuridad, los sentimientos, las sensaciones, la volatilidad del tiempo o la (f)utilidad de lo que hacemos en nuestras vidas. Pequeñas poesías que desembocan en el bálsamo del tema homónimo final: L’energia fosca. Un baño de sonido donde todas las preguntas parecen encontrar respuesta en la energía oscura: esa forma de energía presente en todo el espacio y que tiende a acelerar la expansión del universo.

Y no solo a nivel lírico: el tema final del álbum tiene un sonido realmente conclusivo que recoge todos los atrevimientos del álbum. Los sintetizadores van ganando protagonismo: primero, como un colchón de fondo; pero pronto comienzan a sumarse nuevas líneas in crescendo que rematan, en el último minuto, con una nota que se dilata y modula como el sonido de una nave espacial que viene a abducir al oyente y trasladarlo a otra dimensión. Quizás un nuevo lugar donde todas las preguntas tengan respuesta.

Energia Fosca son veinticinco minutos de álbum que no se hacen cortos. A cada escucha se descubren matices nuevos, y la duración encaja a la perfección con esa estética más depurada y exacta. Algo que hace pensar que Joan Pons y compañía –Jordi Matas (guitarra de doce cuerdas y teclados) , Ildefons Alonso (batería), Artur Tort (teclados) y Dani Comas (bajo)– han conseguido lo que querían para este disco, para el sonido de la banda en este momento. Un producto único, cósmico que promete una embriagadora experiencia: «Lo que canto no tiene ningún sentido si tú no me escuchas, si tú no estás conmigo», reza Pons en Sento. Pero el cantante puede estar tranquilo: le escuchamos, y lo seguiremos haciendo durante mucho tiempo, observando su evolución y tratando de dar sentido con su música a todas esas cuestiones que nos revuelven.