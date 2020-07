Desde su nacimiento en 2016, las británicas Dream Wife comenzaron a girar con tan solo un primer EP publicado, y no sería hasta 2018 que lanzaron su debut, Dream Wife. El trabajo, una bomba que rompe moldes y convencionalismos, consiguió definir la línea de la banda a través un punk que desafía estereotipos. Incluso el propio nombre de la banda hace referencia a su principal cometido: luchar contra la desigualdad hacia la mujer y romper la idea de esa “esposa de ensueño” que tanto se le ha inculcado a la sociedad.

Para su segundo álbum de estudio So When You Gonna… (2020), Dream Wife han decidido contar una historia diferente. Según las palabras de Rakel -cantante del grupo- en su entrevista para The Sound Lab, esta vez se han centrado en la temática de la amistad ante dificultades personales como pueden ser un aborto, permanecer en la vida de las personas a las que quieres, o la esperanza.

So When You Gonna… es, además, el primer álbum británico que, de la mano de una discográfica independiente como Phonophonic, se haya llevado a cabo enteramente por mujeres. Nombres como Marta Salogni —«la mejor profesional que podía existir» para este trabajo, según indicaron—, Grace Banks o Heba Kadry participaron en tareas de grabación, producción y masterización del disco.

La banda ha conseguido llegar al número 1 en las listas de éxitos británicas durante su primera semana, siendo este un proyecto apoyado únicamente por el público, lo cual —confesaron las integrantes— les daría oportunidades que normalmente bandas como la suya no podrían llegar a conseguir fácilmente.

Analizando el álbum

So When You Gonna… abre con Sports!, un tema que reúne el estilo tan característico de la banda y supone un punto de partida perfecto para el viaje que propone el álbum. Ruidoso y vacilón, con distorsiones de guitarra y punteos sonados, el tema nutre una melodía muy pegadiza y engancha desde la primera escucha. Ciertas partes del tema parecen haber salido de un videojuego de los ochenta, gracias a los sintetizadores.

Este tema, junto a Homesick y So When You Gonna… constituyen la esencia de la banda, aunque se observa una evolución en el sonido de las mismas. Especialmente el segundo es brillante en cuanto a innovación, donde llevan con éxito sus capacidades al límite.

Quizás fuese el confinamiento, desde lugares separados entre sí, el que haya dotado al resto del álbum de una perspectiva muy distinta. El trío británico tuvo que cambiar su desenfrenada vida entre camerinos y decibelios, por varios meses consigo mismas. Así nacieron temas como Hasta La Vista, Validation o Temporary —último single de adelanto—. En ellos podemos observar su lado más sensible e intimista. Hemos podido ver cómo la banda salía de su zona de confort llegando a publicar temas más poperos, entre los que destaca Old Flame: un guiño a la música de los ochenta y de cierta reminiscencia a Simple Minds o Madonna.

El disco cierra con After The Rain, el tema más dramático del álbum. Se trata de una balada en la que Rakel se sincera, interpretada a piano con dosis de una guitarra minimalista. Capitaneado por la dulce voz de la cantante, este tema logra encoger el corazón desde el primer momento.

De cualquier forma, So When You Gonna… se caracteriza por su frescura y variedad de géneros. Se trata de una producción sencilla pero significativa, en la que la voz de Rakel se percibe en todo momento clara y natural y comparte protagonismo con las guitarras punteadas. La formación abandona en parte, su lado punk, y explora terrenos más intimistas y melancólicos.

Escucha aquí So When You Gonna…, el segundo álbum de Dream Wife