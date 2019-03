El rock español está de enhorabuena, a grupos como Dinero, se suma ahora una banda nueva, nacida de las cenizas de lo que fue Dover, y gracias a una propuesta de un productor a Jesús Antúnez (ex-batería de Dover , ahora de Diavlo) que le puso en el camino a Eduardo de la Mata (voz y guitarra) con el que hubo feeling desde el principio, a los que hemos de sumar a Mario Díez Llorente (bajo y coros).



Las cosas despacito y con buena letra suelen salir bien, así que han ido poco a poco presentando, antes de publicar el disco, algunos singles como Diablo que suena a un rock elegante gracias en parte a ese solo de guitarra, con un ritmo circular y un estribillo pegadizo, mientras que Paraíso comienza con reminiscencias a Queens Of The Stone Age, con falsetes muy acertados y una batería contundente. Los videoclips de estos dos temas han sido dirigidos por Sexy Zebras y Rubi Giménez (ex bajista de Dinero, señal del rumbo que quieren tomar dentro de la escena musical).



Y adentrándonos ya en este disco de debut, que tardó un año en llegar, Diferente avisa al oyente de que va a escuchar sonidos potentes con esa fantástica intro instrumental, y corroborado con la dualidad de la voz de Eduardo de la Mata acompañada de unas poderosas guitarras que no cesan en El Loco, con un sonido algo crudo.



Energía pura en los ritmos adictivos y en la urgencia de Ruleta Rusa, Sol de Invierno, Lobo, Mala Hierba o Ulises que piden al oyente repetir una y otra vez. Pero no todo es intensidad, Fugaz nos aporta la calma en todo este torrente de rock, siendo el tema más romántico y melódico.



En resumidas cuentas, este Diferente hace honor a su nombre, con temas muy trabajados, mostrando una mezcla de rock clásico y moderno y bastante conciso. Además de eso hemos de destacar riffs vertiginosos, estribillos pegadizos, urgencia en las melodías y un gran trabajo por la parte de su cantante. Todo esto sumado hace que sea un disco imposible de quitar de la cabeza, una declaración de intenciones y una muestra de que Diavlo se postulan como una de las grandes bandas de rock en nuestro país.



Ya tenemos fechas para El Diavlo Te Ama Tour, comienza en Febrero con las siguientes citas: Bilbao (día 8), Santander (día 9), Madrid (día 14) y Valencia (día 23).