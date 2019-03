CUPIDO – PRÉSTAME UN SENTIMIENTO

Cupido, el grupo formado por Pimp Flaco y Solo Astra publica su primer disco, Préstame un sentimiento. Una referencia que esperábamos con impaciencia desde que mostraron el primer single, No sabes mentir, que ha sido un auténtico éxito. El álbum destaca por una combinación de géneros que a priori no parecían compatibles: el trap y el dream pop.

Desde que suenan las primeras notas, el álbum te sumerge en una atmósfera agradable y aunque no es un disco conceptual, mantiene la coherencia y homogeneidad en todo momento. Y tiene mérito, ya que además de trap y pop incluye influencias del rock, toques tropicales y más.

Aunque destacan canciones como No Sabes Mentir, 5 senti 2 o Telepatía, los ocho cortes que componen Préstame un sentimiento (referencia a Los Simpsons) son de una calidad muy elevada. Es capaz de tocar muchos registros sin caer en la imitación, utilizando el autotune con moderación, por ejemplo. Todo esto hace que te quedes con ganas de más, es altamente adictivo.

El disco comienza a lo grande, como es costumbre últimamente, con el que fuera el primer single: No sabes mentir. Gracias a un ritmo bailable y al toque canalla que estará presente durante todo el disco, es un rompepistas. Es virtualmente imposible no tenerlo en la cabeza durante días tras escucharlo.

Aquí bajamos las revoluciones, ya aunque U know sigue una línea similar, tiene un tempo más bajo. Otra constante durante todo el disco es que sus letras hablen de amor adolescente. En este momento tenemos que alabar el magnífico trabajo de la banda, ya que han conseguido sonidos cercanos a Beach House o Cigarettes After Sex. Y lo más difícil, han conseguido que todas esas influencias y la peculiar voz de Pimp Flaco encajen perfectamente y casi no las concibamos por separado.

5 senti 2 es otra pequeña perla adictiva con un sonido único. Los teclados delicados se refuerzan gracias al contraste con la voz afilada de Pimp Flaco. La banda brilla especialmente en estos medios tiempos, como lo hace también en Autoestima. Pero no por ello deja de destacar en el resto de registros. Sin miedo a equivocarnos podemos decir que Cupido ha creado un sonido propio con mucha personalidad fusionando géneros urbanos y por ello va a estar muy arriba en las listas de lo mejor del año.

En El tiempo es oro cuentan con la colaboración de Luca Bocci, uno de los músicos emergentes más importantes en Argentina. Una canción fresca que te atrapa en su atmósfera tropical. En esta línea de frescura sigue Milhouse, una historia de amor que recoge desde una perspectiva muy naïf un problema que tenemos muy presente las nuevas generaciones: el acceso a la vivienda.

Continúa trata otro problema juvenil partiendo de una historia de amor, las redes sociales y la falsa realidad que proyectan. Lo trata con frases como:

“Me haces reír…

Cuando dices por ahí

Que las frases de Instagram

No las escribes por mí “.

Aquí volvemos al synthwave y al pop de los 80’s, que tiene peso durante todo el álbum. Telepatía tiene una sonoridad más moderna y una letra con un punto surrealista pero no abandona la temática que inunda el disco: el amor.

En ocasiones el álbum es infantil y excesivamente romanticón en sus letras, en otras como Autoestima destila esa prepotencia habitual en el trap: “en las fotos yo no necesito efectos, salgo guapo hasta cuando me despierto”. Sin embargo, que esta chulería impostada no nos distraiga de lo importante.

Podemos concluir que es un disco homogéneo pero con infinidad de matices y géneros, que funciona bien en los temas más movidos y también en los más lentos. Vamos a tener muy presentes a Cupido, ya que han firmado, sin despeinarse, uno de los discos nacionales del año.