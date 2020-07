Con Todo El Mundo (Dead Oceans, 2018) situó a Khruangbin como una rara avis de la música pop estadounidense. Lo exótico y lejano de su propuesta creó un hype alrededor de la banda que aún se mantiene vivo y continúa arrastrando seguidores. Sin embargo, sus resultados discográficos siguen sin explicar ni reafirmar tal adoración, más ligada a su hipnótica propuesta en directo, diferente y poco recurrente en festivales masivos.

Mordechai (Dead Oceans, 2020), su tercer álbum de estudio hasta la fecha, resulta de hecho un paso atrás en su escueta trayectoria. Grabado en tres semanas en un granero de una granja de Houston que han convertido en su estudio y lugar de creación, el grupo vuelve a jugar con texturas heterodoxas, ritmos viajeros y un espíritu global. Un trabajo que se mueve entre géneros bailables (disco, dub, rumba, funk…) con el marcado toque chill y psicodélico que caracteriza el resto de sus composiciones.

Si en el infructuoso EP que editaron a comienzos de año, era el soulman Leon Bridges quien ponía voz a la música del grupo, en esta ocasión los tres componentes del trío tejano, Laura Lee (bajo), Mark Speer (guitarra) y Donald DJ Johnson (percusión), aportan su granito de arena en un apartado vocal más protagonista, aunque vuelva a servir tan solo de mero acompañamiento.

Un par de piezas se sitúan en su origen de banda cosmopolita casi 100% instrumental, influenciada por la música surf, el thai-funk (su nombre significa “aeroplano” en tailandés) y una infinidad de sonidos alejados del pop-rock anglófilo. Su ciudad, Houston, y la diversidad cultural que bulle en ella también tiene peso en esa combinación de influencias.

En este caso, esas dos muestras de su lado instrumental, el que realmente conecta con seguidores de todo el mundo entre los que se encuentra, por ejemplo, el rapero Jay-Z, posiblemente son dos de los momentos más decentes de un disco que embarca en primera clase y no sufre turbulencias ni desviaciones en su ruta hacia las estrellas (significado de Shida en chino y presentes en una naturalista portada).

La falta de variaciones en una música plana y cómoda, filtrada con el objetivo de contentar a todo el mundo y no desagradar a nadie, genera cierta monotonía en piezas como la apertura First Class, Connaissais de Face o Pelota, una mezcla de rumba y cumbia que parece más una parodia que un homenaje a las raíces de Lee. Es ella la que ha compuesto las letras del trabajo, punto débil de la música de Khruangbin y que en su políglota narrativa se limita en algunos temas a lanzar palabras llanas (“champagne” / “first class”), conversaciones con acento francés y tono de película erótica, o absurdas declaraciones en castellano (“ahorita yo puedo ser una pelota”).

Es un apartado del trío que no busca ningún tipo de conexión emotiva con su público. Vínculo que sí saben encontrar instrumentalmente en temas de carácter melancólico y nostálgico como la instrumental Father Bird, Mother Bird, con Speer llenando de vida la melodía que cubre el tema; la lacrimógena If There Is No Question; la discotequera Time (You And I), con mucho groove y un mensaje traducido a más de diez idiomas (“that’s life”); o la canción más memorable del disco, So We Won’t Forget, que tiene hasta un aperitivo previo en One To Remember y que ondea una invitación a no olvidar.

Mordechai engloba así un mensaje muy “hippy”, de unidad, amor y memoria. Si en su anterior referencia el trío se centraba en exprimir influencias de Oriente Medio y España, aquí el resultado es mucho más abierto y está menos enfocado. Las altas expectativas generadas alrededor del trío y la exagerada comodidad de la propuesta perjudican y, al mismo tiempo, benefician a un trabajo de una banda que pretende unificar al mundo desde una granja de Houston.