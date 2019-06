COM TRUISTE – PERSUASION SYSTEM

Seth Haley es de esos músicos que han encontrado su sitio y que aun así algo les remueve de su asiento cada cierto tiempo. En apenas un par de años ha vuelto con un nuevo trabajo de Com Truise, su proyecto sintetizado e íntimo. Persuasion System es un mini-LP que, si bien pudo ser pensado como un desvío hacia nuevos lugares, no pierde la esencia que ha caracterizado siempre a Cruise. No aporta gran novedad en lo que a género musical o excentricidad se refiere, pero sí es una apuesta personal por volver a los orígenes. Haley esta vez se ha sentado ante sistemas analógicos para desarrollar su entramado musical y el diseño resultante afianza terrenalmente las atmósferas cósmicas que ha logrado.

Con nueve pistas y algo más de media hora de duración, Persuasion System es un contraste de luces y sombras cargado de pistas oscuras en las que parece que no ocurre nada y que mantienen al oyente en una expectación constante. No todo se oculta y parece estático en el disco, Truise sumerge al oyente en un viaje para cerrar los ojos y disfrutar. Un trayecto que cada uno puede recorrer en su mente y que cada vez que repita se hará más memorables. Hay ocasiones en las que pequeñas líneas se dejan ver o brillan apenas un instante y el ejemplo de ello es Worldline. Esta apertura de un par de minutos conecta en timbre con Iteration (2017) e hila con el tema que da nombre a este nuevo trabajo.

El homónimo mantiene una bruma de incertidumbre tonal apoyada por un bajo rítmico sobre el que circulan siseos y líneas paneadas constantemente de un lado a otro. Es difícil situarse ante las capas del tema pues las diferentes reverberaciones crean un espacio bastante irregular. No será hasta la mitad cuando entre la línea melódica y ya en los últimos segundos Truise enfrentará al oyente a un abismo y tentará su salto con un piano, un oscilador y un sintetizador.

El fundido a negro hace de transición con Gaussian. Olas sobre una arena, un colchón nublado haciendo acordes y un brillante motivo que evoluciona progresivamente ante la calma y quietud de un nuevo lugar. Una pista, por otra parte, que si buena por breve se hace disfrutar hasta su break final. Ya casi en la mitad del álbum, Ultrafiche of You parece ser lo más “convencional” en el sonido del proyecto. Aún teniendo una estructura más predecible que la anteriores y, quizá, más simple, Truise ha hecho lo que en su día fue difícil.

Con su nuevo equipo analógico ha conseguido deformar la cinta hasta que suene correcto y que no canse ni parezca exagerado. De nuevo Kontex es de esas “fáciles” de escuchar. Sonará bella desde su inicio e indagará en un sonido retro más marcado que aparecerá y marchará cuando parezca llegar el clímax y se reinventará más denso y firme. Cerrando el segundo tercio, Existence Schematic irrumpe con una caja de ritmos propia de un tema de drum n’ bass. Es la pista que pide a gritos una voz femenina oníricamente reverberada y que concluye un trío directamente influenciado por el disco predecesor.

Ya por último, Laconism recupera la velocidad del principio del largo y lo mantendrá para ser concatenado por Privilege Escalation. El mid-tempo guía progresivamente al oyente hacia un esperado final que pondrá el broche a un trabajo autoconclusivo. Suave en momentos y enérgico en otros. Un trabajo que persuasivamente mueve la mente tras el altavoz a su gusto y que acaba en éxtasis, sosegado y dejando de lado el experimental sonido retro que lo acompañó durante el viaje. Departure no es solo el final sino que es justo lo anterior al punto de partida que se ha planteado Seth Haley tras este episódico trabajo.