Como parte de la trilogía New Age Norms, los californianos vuelven con la segunda entrega, que, en esta ocasión y por primera vez, cuenta con la producción de Sean Everett (Alabama Shakes, The War on Drugs).

Se trata de discos con 8 canciones, lo cual hace que sea un intermedio entre un EP y un LP al uso. Como caracteriza a la banda, nos encontramos ante un sonido mixto, con sonidos funk y soul, y a su vez con otros más indie y rock.

El punto de partida de Who’s Gonna Love Me Now, nos da una pista muy esclarecedora de lo que será el resto del tono del disco. Canción arrolladora, con una elegante y variada instrumentación y una melodía en la que vamos a la carrera durante sus 2:51 minutos. También podemos aplicar este punto respecto al mensaje, con la aspiración de vivir una vida libre, desatándose de las cargas típicas y que podemos ver en frases como “All those times when I imagined/ What it’d be like to have my freedom” o “All day out here workin’/ Will my burden ever be light /Can’t accept it, /I feel rejected Another wasted Saturday night” los californianos luchan contra las dificultades implícitas.

Las influencias retro se hacen patentes en Obsession, donde hablan de aprovechar el tren en el momento que pasa, seguir su propia vocación sin dejarse influenciar por los deseos familiares, y de una relación en la que van los dos muy a la par (“You won’t get bored with me / I won’t get bored with you / If you get bored with me then I’ll be bored too). La voz de Nathan brilla especialmente en este corte.

Con un sonido más popero y un ritmo muy adictivo, You already know invita rápidamente a moverse, mientras que el protagonista vive en un bucle diario, que le aleja de su objetivo final,en el que vuelca toda su concentración y esfuerzos, animando al oyente con frases como “If you want it / you can do it”.

En Ceiling Fan se mueven entre los medios tiempos, organillos, y una interpretación vocal más potente que en otros cortes de este disco. Nathan parece enloquecer repitiéndose a sí mismo una y otra vez “Is it good enough for you”.

Regret Regret nos lleva a un punto donde el autor vive en un arrepentimiento en el que no quiere estar por haber dejado marchar a su pareja. Aplican con gran acierto ese blues algo adaptado a la banda, pero que a su vez les hace ganar identidad.

La facilidad tanto en el proceso de composición y grabación de Somewhere, tema que dejan a la libre interpretación del oyente, no deja de tener un poso de tristeza y melancolía a pesar del brío rítmico.

En la parte sonora no pierden su identidad, manteniéndose como una banda ecléctica ya que se mueven en sonidos clásicos como el blues o el funk pero abarcan también ritmods rockeros.

A nivel lírico, Cold War Kids se identifican con personas que dirigen el propio rumbo de su vida, en aspecto como la elección de profesión o de no amuermarse con la rutina del día a día, pero también hay sitio para la parte sentimental, intentando recuperar a una persona.

Un disco trabajado y que no debería dejar indiferente al público, tanto por esa variedad y calidad vocal como por la profundidad en sus letras. Destacan sobre todo Who’s gonna love me Now, Obsession, You Already Know o Regret Regret.

