CIRCA WAVES – WHAT’S IT LIKE OVER THERE?

Circa Waves han vuelto a los estudios con un tercer trabajo llamado What´s Like Over There?, mostrándonos que no sólo saben hacer rock. En esta ocasión se han dejado atrapar por la obsesión de Kieran Shudall con el pop, y, como ellos mismos han declarado, es el disco más fácil de escuchar, dejando a un lado las distorsiones del disco anterior.



Todo comenzó gracias a un cuaderno de notas de su cantante, que escribió antes de su gira británica de 2017, y que apareció en un momento en el que se encontraba bloqueado artísticamente. Además, a nivel producción han vuelto a colaborar con Alan Moulder (conocido por sus trabajos con Depeche Mode, Elastica).



Ya metidos en faena, nos encontramos con una breve intro, con la homónima What´s Like Over There? Que da título a este LP y rápidamente continúa con la oscura Sorry I’m Yours donde nos sumergimos en la pérdida de identidad o la independencia en una pareja.



Entre los cambios más notorios podríamos destacar el uso de instrumentos menos habituales, como el piano, en temas como Times Won´t Change Me. En esta actualización sonora del grupo, tenemos una constante de piano muy alegre durante toda la canción y unos coros con ciertos ramalazos gospel, también presente en la buenrollista Passport, que mantiene ese predominio del piano. El toque “cinematográfico” bien podrían darlo tanto Movies, una pieza muy divertida y juvenil con un estribillo bastante pegadizo, como Me, Myself and Hollywood, con un medio tiempo que rebaja un poco la velocidad.



Quizá uno de los temas más sobresalientes en el aspecto sentimental sea The Way We Say Goodbye, con el que tenemos el sabor agridulce de la despedida aún cuando el autor no ha terminado de cerrar ese capítulo con la otra persona. A pesar de ello, se trata de un tema muy dinámico y luminoso melódicamente, con una batería que nos va llevando en volandas a momentos más intensos y nos toca la fibra sensible con el falsete de Shudall.



Estribillos pegadizos en Be Somebody Good se mezclan con temas más oscuros como Motorcade o Saviour con afiladas guitarras con un tema que engaña con su ritmo cambiante y que destila influencias a Led Zeppelin.



En conjunto podríamos decir que se desmarca de las líneas urgentes e impacientes del trabajo anterior, manteniendo una línea bastante homogénea, siendo un disco muy ligero y que gana con cada escucha. Además han madurado respecto a álbumes anteriores, dando paso a un trabajo más innovador,no dejando de lado su parte indie pero siendo notorio su viaje a otros sonidos, quizás más comerciales.



En cuanto a la temática de este trabajo, como ellos han mencionado en alguna entrevista, trata sobre ser mejor persona, aunque no dejan de lado otro tipo de temas de índole más sentimental. Los de Liverpool mantienen una carrera ascendente, que se formó en 2013. En 2015 llegó su disco de debut Young Chasers, y a partir de ahí han ido in crescendo siendo parte de varios festivales, como el T-in the Park o el Arenal Sound.Para presentar este nuevo álbum, comenzarán el 15 de este mes con una gira en su país natal, y que les llevará a Estados Unidos y México.