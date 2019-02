CASS MCCOMBS – TIP OF THE SPHERE

Un cuarentón que paulatinamente ha ganado renombre, pero que no deja atrás aquella época en la que dormía en sofás y dependía de la construcción. Cass McCombs nunca ha olvidado sus raíces y añora a los grandes hasta tal punto que deja marcada su influencia en cada nuevo trabajo. Quién le diría que su vida pasaría de pintar las paredes de un piso de la Torre Trump a publicar su noveno álbum en apenas un par de décadas.

Tip Of The Sphere, su último trabajo, es una declaración de intenciones, de su gran variedad y personalidad desde su presentación. Su título puede interpretarse como una referencia directa a “tip of the spear” (la punta de lanza), frase militar que alude a la primera fila de un regimiento en batalla y la encargada de línea del enemigo. McCombs ofrece once temas que impactan al oyente, pero no de una manera tan directa, sino que bajo un toque ambiental dado por “su esfera”. En su portada, este objeto recibe todo el protagonismo. Más concretamente, el diseño toma prestada la obra del californiano Tahiti Pehrson que, con su Castle Of The Sphere (Castillo de la Esfera), consigue representarla de manera plana. La fusión de McCombs cobra vida en varios de sus vídeos cuando la esfera cobra vida y su movimiento se apoya en un punto de fuga, la punta, su punta.

Definir el estilo de este artista no es un problema menor pues él mismo torna sus intenciones esquivando la categorización. En un amante del rock clásico que mancha su obra con pinceladas de influencia sureña y tintes folk aparentemente indies. En lo que a letras se refiere, también se aprecia una tendencia al cambio ya que, aun habiendo menguado sus versos en clave de humor, ha querido darle doble sentido a su narrativas favoreciendo así los juegos de palabras. El aire místico hace que el tracklist varía entre un enfoque más personal e íntimo y uno menor con tramas ficticias.

“Mi música es una respuesta a la música que amo”, decía McCombs hace ya tiempo en una entrevista y Tip Of The Sphere se hace eco y jacta de ello. De pistas como Absentee o American Canyon Sutra que recuerdan a clásicos como Elton John o Lou Reed, a un tribalismo peculiar en Real Life o un ritmo repetitivo en I Followed The River South To What al más puro estilo Teardrop de Massive Attack. De su vena más cantautora deja ver influencias de Dylan o Neil Young bajo su enfoque blues impregnado de detalles de la era hippie y el sonido psicodélico. Su registro vocal cubre registros brillantes que repentinamente cambian a frecuencias graves en temas como Prayer For Another Day y American Canyon y un par de canciones presentan las historias más anecdóticas.

Ante la sorpresa de encontrar una vieja caja con fotografías familiares un sencillo poeta se pregunta: “¿Queda alguien que pueda decirme quién es esa gente?”. Tying Up Loose Ends es, sin duda, de los temas más bonitos del largo y saca el lado más enternecedor de McCombs. Su inventiva, por el contrario, destaca en The Great Pixley Train Robbery. Una guitarra acústica abre los cuatro minutos de rock sureño que relatan el robo de un tren en la california de 1889. El protagonista esta vez será un fugitivo que, en su faceta más romántica, buscará la rendición del oyente. Tip Of The Sphere es un disco para disfrutar de fondo y en el que sumergirse de pleno al prestarle plena atención, un álbum plagado de capas y buenas tramas diseñado por un artista maduro de paulatino y ascendente éxito.