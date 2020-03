CARIBOU – SUDDENLY

En 2014 Our Love indagaba en los cambios de vida que llegan con un nuevo miembro en la familia. El nacimiento de una hija fue, para el canadiense Dan Snaith, sinónimo de inspiración para su alter ego, Caribou. De nuevo se auto produce para el lanzamiento de su séptimo trabajo, íntimo como su antecesor, pero más extraño aún. Snaith apuesta más que nunca por su voz en formato crudo, sin apenas reverberaciones, y se inspira en otro momento de cambio doméstico, esta vez más convulso.

Fallecimientos, divorcios… concentrados en una docena de pistas y casi tres cuartos de hora de música cocinada a fuego lento y necesitada de más de una escucha. Roza el rock, hip hop, trap house… y los conecta en cada canción sin perder una identidad que hace que cada minuto de Caribou suene a Caribou. De lo mejor a escuchar vuela en apenas dos o tres minutos y sí, las letras de amor, melancolía y pérdida tienen una trascendencia brillantemente evidente mas no todo es elogiable en Suddenly.

El primer corte es Sister, donde Snaith se disculpa a su hermana («Has escuchado promesas rotas, lo sé») mientras una grabación de su madre reproduce una canción de cuna grabada durante su infancia. Un sintetizador que juega con microtonos y desafinaciones forzadas ya muestran uno de los recursos recurrentes del elepé. Sombría, aunque no tan enternecedora como prometía. You and I es de lo mejor del listado, es simple y, además, puede imaginarse ante la audiencia de un festival. Sunny’s Time es de ésas en las que Snaith apuesta por su voz y, en particular, por los registros graves sobre ritmos callejeros y ambientes hip hop. New Jade, por el contrario, opta por un R&B psicodélico que torna a un sonido gótico final, otro recurso que se repetirá por extraño que parezca.

Home recupera el homónimo tema soul de Gloria Barnes publicado en 1971 y lo revisa creando una pieza bastante enturbiada. Ya en el ecuador, Lima hace notar la historia tras la preproducción del disco. Snaith dijo que durante el lustro en el que forjaba lo nuevo de Caribou llegó a recopilar casi un millar de loops y bocetos inconclusos. Suddenly peca de un apego irracional por demasiados de estos fragmentos. Tal y como ocurrida en New Jade, el inicio de Lima dista de su conclusión. Arranca sosegada y suave y cierra con menos de un minuto pegado con calzador y que, aun prometedor, no llega a desarrollarse, lo que hace sentir al oyente que ha cambiado de pista no siendo así. Que sea tan repentino e inesperado hace fácil la comparación, así como la confusión, y es una pena que de entre los doce cortes finales pudieran sacarse más de una quincena de buenas ideas completas.

La segunda mitad de este trabajo se nutre de la repetición más, si cabe, que la primera. Never Come Back funciona gracias a un espíritu house y hace que se reavive el ambiente con un punch directo y ágil. Like I Loved You cuenta con la guitarra jazz del único invitado, Colin Fisher, Magpie rinde tributo a la fallecida ingeniera de sonido Jualia Brightly y ha sido considerado por algunos oyentes como lo mejor del disco. Suddenly acaba con el corte más largo de todo el LP, casi siete minutos de capas bajo el título Cloud Song. “Estoy roto, cansado de llorar. Sólo abrázame cerca de ti”, con gran pesar se acaba el largo a base de mantras vocales y sintetizadores. Hay buenos momentos en este álbum, partes que funcionan en mayoría frente a ideas inacabadas extrañamente colocadas al final. Que Snaith haya apostado por una voz cercana ha sido de sus mejores aciertos y hace de éste un trabajo de notable.