BOLDY JAMES & THE ALCHEMIST – THE PRICE OF TEA IN CHINA

«Just when I though I was out, they pull me back in». La mítica frase de Michael Corleone en el Padrino III, que Silvio Dante parodia brillantemente en los Soprano, es uno de los muchos samples que The Alchemist cuela en The Price of Tea in China. Esta, que hace referencia al pasado no olvidado de Boldy James, parece indicar que Detroit y sus calles siempre estarán presentes en su vida.

Boldy James rapea de forma fría y absolutamente descriptiva, como fiel representante del midwest gansta rap. Por su parte, The Alchemist —uno de los mejores productores de rap de la historia— ha trabajado con los mejores MC de la vieja escuela (Cypress Hill, Mobb Deep, Nas) y la nueva (Kendrick Lamar, Currensy, Action Bronson, Freddie Gibbs). Ambos mantienen su esencia underground intacta.

La relación musical entre los dos viene de largo: el debut de Boldy James en 2013, My 1st Chemistry Set, fue entero producido por The Alchemist y a finales de 2019 sacaron el EP Bold Face, como adelanto a este esperado lanzamiento. Un tercer proyecto donde la química entre el rapero y el productor es ya innegable.

The Price of Tea in China es un peligroso recorrido nocturno por las frías calles de Detroit: asesinatos, persecuciones policiales, droga… un LP concebido para escucharse sin interrupciones. No llega a ser un álbum completamente conceptual, pero si encontramos en él transiciones fluidas y orgánicas gracias al trabajo de The Alchemist.

A la inmutable narración de Boldy James, se incorporan las voces de 4 fantásticos raperos: Vince Staples, Benny the Butcher, Freddie Gibbs y Evidence (eterno compañero de The Alchemist). Las colaboraciones funcionan a la perfección y en ningún momento quitan protagonismo a la tensa atmósfera creada por el dúo.

El álbum comienza con Carruth —referencia sombría a Rae Carruth, ex jugador de fútbol americano culpable de ordenar el asesinato de su novia embarazada—, donde The Alchemist nos deleita con un lento ritmo de piano y un boom-bap prácticamente silenciado, a lo que Boldy James rapea: «My friends came and went, but most of them was murder victims, Dead before 20 or caught a frame and had to serve a sentence». Con esta frase lapidaria, el rapero comienza una narración imperturbable y visceral sobre la vida en la calle.

Con Surf & Turf, sobre una base minimalista e hipnotizante, llega la intervención de Vince Staples. El verso interminable con el que comienza es al menos igual de callejero que Boldy James y es posiblemente uno de los momentos más reseñables del LP.

Tras huir de la policía en Run-ins, The Alchemist nos dispara con un duro ritmo a base de graves y caja en Scrape the Bowl, generando la atmosfera perfecta para el siguiente invitado: Benny the Butcher. Los dos raperos comienzan alternando versos sobre el tráfico de cocaína en sus respectivas ciudades: «From Detroit to Buffalo, we love to smuggle blow, Soon as the pack landed, I let a couple go». Todo es crudo y carente de sentimentalismos.

The Price of Tea in China no es un disco de innovación o de alardes –«No punchlines, no cute shit» llega a decir Boldy James en “Speed demo Freestyle” -, sino un producto real, técnico y absolutamente descriptivo, —«Bloodstains on the concrete, or white sticks with a hint of grey, broken glass, middle of the Street», rapea en Slow Roll—. Para aquellos que no están completamente familiarizados con la escena del rap underground puede resultar un disco monocromático o incluso agobiante, pero ¿acaso no son así las calles de Detroit, Boldy?