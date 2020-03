ALLIE X – CAPE GOD

La canadiense Allie Hughes debutó en 2017 con un primer LP, CollXtion II, y poco a poco ha ido creando su propio sello de identidad rozando el pop y siendo catalogada como goth pop y otros subgéneros. Siempre es complicado definir la música y Cape God, lo último de Allie X es un claro ejemplo de ello. Una docena de pistas eclécticas que nacen de las profundidades de esta artista dando la mayor variedad sonora de su carrera hasta la fecha. Hay que considerar, además, que es un nuevo paso en un camino recientemente comenzado por lo que es sinónimo de transición y no un resultado definitorio.

De primeras llama la atención la colocación del tracklist ya que los platos fuertes, los sencillos, se han colocado en la parte alta, algo así como: “esto es lo que ya conocíais, la presentación del proyecto”. Una estrategia muy literal que peca de hacer que la primera mitad del elepé sea más atractiva y memorable que la segunda.

En general, Cape God se inspira en Heroin: Cape God USA, un documental publicado por HBO en 2015 que relata los efectos de una crisis de opioides que afecta, principalmente, a jóvenes que ven en Massachusetts un destino de fiesta vacacional desenfrenada. Allie X plasma esta realidad en una ficción donde la decadencia y la melancolía se han apoderado de una ciudad costera teóricamente irreal. Tal sombra hará que el synth pop fácilmente reconocible cobre matices bastante interesantes. Fresh Laundry es un inicio muy ambiental y sosegado que entra paulatinamente gracias a un bucle rítmico y una guitarra que, juntos, crean un mantra sobre el que una reverberada voz de Hughes fluye sin acabar de romper.

Devil I Know, por el contrario, es lo más convencional de todo el disco. La prueba de que este trabajo parecía ser “uno más” y que, por suerte, ha demostrado ser una caja de sorpresas. Una voz que no acaba de estar susurrada, pero sí que se mantiene cercana hasta un estribillo en el que alcanza sus rangos más agudos, es difícil no compararla con trabajos cercanos como lo más reciente de Billie Eilish o Ariana Grande. El pop está en continuo cambió y es comprensible que haya salientes mínimos. Regulars es de lo más divertido y pegadizo. Tiene un halo de misterio que te prepara para un drop en el que se vuelve más melódica y coreable gracias a motivos breves de sintetizador y armonías vocales. No rompe en un himno tradicional, sino que abre su espectro sonoro sin perder su tono juguetón. Hay quien ha visto este comienzo como lo más anodino, repetitivo y simple posible, pero no es el caso en verdad.

Sarah Come Home es más dinámica y convencional, más veraniega que sus predecesoras. En términos generales una u otra fórmula reaparece en el resto del tracklist. Ring A Bell juega con cuatro acordes y un ambiente más etéreo. Love Me Wrong se apoya en una guitarra y aprovecha la colaboración de Troye Sivan quien, junto con Mitski Miyawaki que hará aparición en el noveno corte, aportará mayor variedad a la parte vocal ya que la instrumental va bien cargada por sí sola. La artista americana-japonesa Mitski formará parte de una trama en la que el protagonista está “demasiado borracho para conducir”. Este Susie Save Your Love contiene tal fusión vocal de ambas artistas que a veces hará difícil su diferenciación.

June Gloom Love ha sido catalogada dentro del electropop y habla fríamente de la depresión, Super Duper Party People se ha enmarcado en lo estival aun con su sintetizador tenso y voz mecanizadamente tétrica. Siguiendo la fiesta está Life of the Party, un corte más personal y reflexivo en el que Hughes se hace preguntas sobre la incomodidad de ser el centro de atención. Firmemente se atreve a decir que eso le divierte y que consigue estar en el lugar sin preocuparse por ello, quizá de lo más jovial de finales de álbum.

Madame X es una balada cinematográfica tras lo vivido en el tema anterior, una antesala al cierre titulado Learning In Public. Este final plantea ese momento en el que alguien lucha socialmente y su entorno lo acaba de encajar, no lo comprende. Tras aprender mucho aún quedan defectos y, desde una posición optimista, mucho que ganar todavía. Hughes acaba con un mensaje al oyente en el que deja claro que todo es un paso hacia delante y que Cape God puede tener sus defectos, pero que seguirá aprendiendo y mejorando. Es consciente de que no todo lo que para ella brilla es oro y que, como dice la letra, cambió de opinión para olvidarlo todo y así comenzar de nuevo. La conclusión honesta no hace mejor el conjunto, pero sí muestra intenciones y esperanzas positivas para los seguidores de una artista que acaba de empezar y que se mantiene en constante crecimiento personal.