Action Bronson: chef, pintor, escritor, productor, presentador de televisión, actor…y no olvidemos, rapero. La desbordante personalidad del artista de origen albano es su principal atractivo. Un estilo inconfundible e hilarante de rapear, con numerosas referencias a la comida, el deporte, el sexo y las drogas. El rapero hedonista por excelencia.

Diez años han pasado ya desde que su espectacular álbum debut Dr. Lecter revolucionara la costa este y en concreto la ciudad donde se crío, Nueva York. Tras una década de sólida carrera, Bronson es unA de los figuras más respetadas y queridas dentro del mundo del hip-hop, amigo cercano de excelentes productores como The Alchemist, Statik Selektah, Harry Fraud, Knxwledge o Daringer.

Action Bronson siempre ha sabido rodearse bien, y su nuevo álbum Only For Dolphins (2020) es un claro ejemplo de ello, coproducido por leyendas como The Alchemist o Dj Muggs, y consolidados productores de la escena underground como Harry Fraud o Daringer. Un ecléctico crisol de estilos tan diferentes que nos llevan desde una costa del Caribe a unas inquietantes calles en Turquía pasando por la Miami de los años 80 en un abrir y cerrar de ojos.

El viaje menos interesante de Only For Dolphins quizás sea el realizado a las profundidades de Jamaica. Dos canciones, el single adelantado Golden Eye y Cliff Hanger, llevan la impronta del productor Budgie Beats y unos planos y aburridos ritmos reggae sobre los que vemos al Bronson menos inspirado que todo el proyecto.

Afortunadamente, el resto del álbum desprende calidad y chulería a partes iguales. Hay tiempo incluso para que el propio rapero autoproduzca alguna de las mejores temas del LP, como la refrescante canción de apertura Capoeira con el opulento saxofón de Yung Mehico y las irónicas rimas de Bronson: “All black Cherokee ’cause I can’t fit this body in the Lambo, All this marble got me feelin’ like a Roman”.

El diálogo de “los griegos” de la mítica serie The Wire, sirve de perfecta introducción al sorprendente sample de Bronson de origen turco Lâmbaya Püf De (1973) de Urfalı Babi. En ella, el rapero cuenta con las únicas colaboraciones en las letras de todo el álbum, de sus grandes amigos raperos Meyhem Lauren y Hologram.

Las dos canciones producidas por el siempre fresco Harry Fraud supuran elegancia y nos trasladan a oscuros escenarios de jazz clandestino. Tanto en C12H16N2 (fórmula química del DMT) y Hard Target apreciamos al Bronson más reflexivo e introspectivo: “I got older and I realize there was no héroes, Don’t even talk to me unless you talkin’ more zeros” (C12H16N2), “Ayo, the weed don’t even hit me like it used to, When I was youthful, Man, I don’t even know how to pray, dog” (Hard Target). El rapero sorprende positivamente con un monólogo interior guiado por la perdida de la inocencia, la fe y la motivación.

Algunos de los puntos culminantes de Only For Dolphins quedan al cargo de leyendas de la producción. DJ Muggs, productor del inmortal grupo Cypress Hill nos deleita en la canción Vega con un hipnótico y minimalista ritmo de piano y tambor mientras Bronson sentado en su váter se ríe de todo: “Million-dollar calls while I’m shittin’, I close the deal, that’s what I call pimpin’, Shoes on my feet, that’s called Pippen”.

Como no podía ser de otra manera, el álbum cuenta también con la colaboración de uno de los amigos más cercanos de Bronson y uno de los mejores productores de todos los tiempos. A estas alturas, todo lo que toca The Alchemist se convierte en oro, en el tema Sergio desempolva una vez más su infinita colección de vinilos y samplea una desconocida pero hermosa canción de soul Go Away (1973) de Jackie Wilson. Sobre ella, Bronson saborea la música durante el estribillo: “Feelin’ good’s the only thing I know” y deja desternillantes anécdotas sobre viajes alucinógenos: “I’m high and twisted, some would say divine and mystic, ‘Cause I can eat a bag of mushrooms and still drive the stick shift”.

Otra de las colaboraciones que “necesita” todo álbum que se precia en 2020 es con el colectivo Griselda. En este caso, su principal productor Daringer, caracterizado por oscuras y claustrofóbicas instrumentales, muestra su capacidad de adaptación y versatilidad y presta a Bronson dos bases absolutamente llenas de luz y color. El duelo entre la línea de bajo y un delicioso solo de saxofón en Shredder y la infecciosa guitarra funky en Marcus Aurelius completan brillantemente la amplia paleta sonora del álbum.

Cabe preguntarse hasta donde habría llegado el enorme potencial de Action Bronson si durante su carrera no hubiera abarcado tantas facetas de su creatividad y se hubiera centrado únicamente en la música. Pero quizás, ese es el atractivo de Bronson, alguien incapaz de tomarse en serio a si mismo, y donde el placer y el hedonismo eclipsan cualquier intención de escalar en la competitiva y caníbal industria musical.

Escucha aquí ‘Only for Dolphins’, de Action Bronson