The Sisters of Mercy, primer nombre para Visor Fest 2020

Visor Fest, la cita nacional con la música de los 80 y los 90, regresará los próximos 18 y 19 de septiembre a Benidorm, y anuncia hoy ya el primer artista confirmado en su programación: los británicos The Sisters of Mercy, una de las formaciones indispensables para entender la escena rock y el fenómeno post punk en las últimas décadas. El festival lanza también sus primeros abonos, al fantástico precio de solo 42 euros más gastos de gestión. Visor Fest es mucho más que un festival. Es una mirada, entre la nostalgia y el entusiasmo, a un tiempo pasado. Un tiempo comprendido entre dos décadas, los 80 y los 90, cuando no solo emergieron y triunfaron grandes nombres de la historia del pop y del rock. También en aquellos años nos habituamos, precisamente, a peregrinar de festival en festival y disfrutar de grandes conciertos en dichas ciudades efímeras de placer melómano. Reencontrarse con The Sisters of Mercy, con el incombustible Andrew Eldritch al frente, supone toda una alegría para un fandom siempre fiel a una banda en impecable estado de forma. “Vamos a encabezar uno o dos festivales en verano“, confiesan sus miembros antes de adelantarnos alguna primicia sobre su potentísimo show: “Tenemos algunas canciones antiguas, algunas nuevas, algunas luces cegadoras y muchas máquinas de humo“. Coincidiendo con este primer anuncio, ya se encuentran disponibles los abonos de Visor Fest 2020 en oferta de lanzamiento. Se pueden adquirir a través de la web de Eventbrite al fantástico precio de solo 42 euros (más gastos de gestión). Un precio de lo más atractivo, más aun cuando Visor Fest permite disfrutar de todos los conciertos completos sin solapamientos, como si estuvieras en una sala. Toda una experiencia singular, ajena al formato habitual de festival, y que te evitará correr de escenario en escenario. En Visor Fest podrás ver a tus artistas favoritos sin agobios, con una excepcional calidad de sonido y sin front stage alguno. Y además de la música en directo, podrás saborear además todo lo que te rodeará: ese entorno maravilloso que es Benidorm, además de una variada gastronomía y una oferta hostelera de primera.