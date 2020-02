Sziget Festival anuncia una impresionante primera tanda de confirmaciones para su edición de 2020

Sziget presenta sus primeras confirmaciones 2020 como uno de los festivales con el cartel más grande y diverso del mundo: Calvin Harris, Dua Lipa, Kings Of Leon, Major Lazer y The Strokes y otras 75 confirmaciones más a lo largo de sus 7 días de celebración en La Isla de la Libertad. Sziget es el quinto festival más grande del mundo y tiene lugar del 5 al 11 de agosto de 2020, en el corazón de Budapest en la Isla Óbuda.

Dentro de esta tanda de confirmaciones está A$AP Rocky, Anna Calvi, Denzel Curry, Diplo, FKA twigs, Foals, Kaytranada, Khalid, Lewis Capaldi, Mabel, slowthai, Stormzy y muchos más.

Los abonos ya disponibles desde 199€ que pueden comprarse online: szigetfestival.com/es (cambio de precios el 3 de marzo de 2020).

A lo largo de los años Sziget ha acogido a prestigiosos artistas como David Bowie, Oasis, The Stone Roses, Iggy Pop, Radiohead, Arctic Monkeys, Sex Pistols y Kendrick Lamar.

Este anuncio masivo de 80 actuaciones demuestra la gran diversidad de géneros musicales por la que Sziget ha sido siempre reconocido y querido. El rango de variedad va desde el rock al trap, desde cantautores a folktrónica, desde funk a pop psicodélico contando con los mejores nombres de cada estilo. Literalmente, la fiesta no se detiene durante 7 días. El festival incluso tiene una playa donde poder relajarte bajo el sol del verano de Budapest.

Regresando nuevamente para esta edición 2020 de Sziget tenemos al creador de éxitos Calvin Harris quien ha impresionado con sus recientes colaboraciones junto a grandes estrellas internacionales. Este reconocido productor, compositor y dj escocés, ganador de premios BRIT y GRAMMY, no necesita introducción dada la increíble atmósfera que genera en sus actuaciones en directo. Algunos de los clásicos bailables más modernos de Calvin Harris incluyen temas como el ‘We Found Love’ de Rihanna, el ‘One Kiss’ de Dua Lipa y el ‘Promises’ de Sam Smith entre otra gran cantidad de éxitos.

Sziget se abre de brazos para dar la bienvenida a la multi galardonada londinense nacida en Kosovo Dua Lipa, tras su debut en Sziget en 2018. Una de las artistas femeninas más reproducidas del mundo y reconocida como la Madonna de la Generación Z, esta colosal sensación del pop nos embriagará con multitud de temas disco futurísticos acompañados de bailes que podremos aprovechar para ejercitar nuestros esqueletos mientras disfrutamos de un espectáculo increíble. Gracias a sus éxitos de pista como ‘One Kiss’, ‘New Rules’ y ‘Electricity’, Dua Lipa ha conseguido ser dos veces #1 en UK a la edad de 24 años, sin mostrar ninguna señal de aminorar su creciente ascenso en las listas.

Kings Of Leon será otro de los artistas que tomen el escenario principal por segunda vez tras su gran actuación de 2015. Incorporados en la escena musical de principios del milenio, esta agrupación de Nashville ha conseguido crear una base sólida y global de seguidores publicando múltiples álbumes certificados como platino en ventas, convirtiéndose sin lugar a dudas en una de las bandas más grandes del mundo. Tras conseguir ser aclamados por la crítica por sus primeros dos discos (Youth and Young Manhood y Aha Shake Heartbreak), Kings of Leon se ha ganado con creces el estatus de cabeza de cartel presentando sus nuevos trabajos y éxitos de culto como ‘Use Somebody’, ‘Sex On Fire’ y ‘The Bucket’.

Sziget se enorgullece de presentar 2 actuaciones increíbles en la misma edición, el 3 veces ganador del GRAMMY Diplo – una actuación en solitario – y otra como parte de el trío americano-jamaicano de electrónica bailable Major Lazer. Estos últimos presentarán en el escenario principal su último trabajo de estudio. Esta agrupación que fusiona estilos y genera un auténtico ambiente de fiesta nos ha regalado una década de ritmos icónicos con enorme influencia en la escena electrónica junto a Justin Bieber y Ellie Goulding. Major Lazer son famosos por sus actuaciones altamente energéticas y entretenidas – ¡Habrá bailarines!

Coincidiendo con su recién estrenado álbum de 2020, las leyendas del indie de Nueva York The Strokes rascarán sus guitarras este año sobre las tablas del escenario principal de Sziget, tras mantenerse bajo perfil durante casi una década desde su última publicación en 2013 Comedown Machine. Habitualmente catalogados como un revival del estilo garage rock sesentero de principios del 2000, The Strokes regresan con todas sus fuerzas, honrándonos con el estreno de su nuevo disco.



Además de esta tanda masiva de confirmaciones musicales, Sziget reunirá una variada programación de teatro, cabaret, instalaciones, actividades y arte. Ubicado en el corazón de Budapest en la isla Óbuda, Sziget es una verdadera ciudad con más de 500,000+ Sziudadanos procedentes de más de 100 países diferentes.

PRIMERAS CONFIRMACIONES:

Calvin Harris

Dua Lipa

Kings Of Leon

Major Lazer

The Strokes

Alice Merton

Alison Wonderland

Altin Gün

Amyl and the Sniffers

Anna Calvi

A$AP Rocky

ATLiens

Bakermat

Bikini Kill

Black Honey

blackbear

Bob Moses club set

Briston Maroney

Camelphat

Caribou

Chris Liebing

Claptone

Clutch

Daughter

Denzel Curry

Diplo

Dixon

Droeloe

Ezra Collective

Fever 333

FKA twigs

Floating Points live

Foals

Foster The People

Gerd Janson

Giant Rooks

Glass Animals

I Hate Models

Jade Bird

Jamie Jones b2b Joseph Capriati

Jeremy Loops

Jon Hopkins live

Joris Voorn

Kaytranada

Keane

Kensington

Khalid

Kokoroko

Kölsch

Lewis Capaldi

Little Dragon

Little Simz

Lola Marsh

Loyle Carner

Mabel

Mark Ronson

Matador

METZ

Miles Kane

NGHTMRE

Of Monsters And Men

Parquet Courts

R3hab

Rilés

Sam Feldt live

Sasha

Seasick Steve

Sevdaliza

Sigrid

Slowthai

Solardo

Stanton Warriors

Stormzy

Tom Walker

Tourist

TroyBoi

Viagra Boys

Volac

What So Not live