Resurrection Fest anuncia novedades y cartel por días

Al fin podemos conocer el cartel por días del Resurrection Fest Estrella Galicia 2020, que viene con nuevas incorporaciones antes de que mañana 26 de noviembre se pongan las entradas a la venta a partir de las 11 horas.

Hay una gran novedad, y es que este año por primera vez la fiesta de presentación del miércoles tendrá un cabeza de cartel y por eso se realizará en el escenario principal. Amon Amarth desplegará todo su arsenal con una gran producción en el escenario para deleitar al público con uno de los shows más potentes de la actualidad.

Igualmente, habrá bandas muy esperadas que nunca han acudido al festival como Opeth, otras tan pedidas como Killswitch Engage y un montón de grandes bandas como Of Mice & Men, el gran Hank Von Hell de Turbonegro, la super-banda Bloodbath, Chelsea Grin, nuestra banda más internacional, Angelus Apatrida, los legendarios Vomitory, This Will Destroy You, Eskimo Callboy, Valient Thorr, Moscow Death Brigade, Employed to Serve, Infected Rain y muchísimas más para hacer un cartel de ensueño y para todos los gustos.

A su vez, el festival contará de nuevo con una gran selección de bandas nacionales que actuarán a lo largo de los 4 días del festival, dejando el cartel prácticamente cerrado a falta de unas cuantas bandas de última hora.

Os dejamos con el listado de nuevas bandas en el cartel:

Amon Amarth

Opeth

Killswitch Engage

Of Mice & Men

Hank Von Hell

Bloodbath

Chelsea Grin

Angelus Apatrida

Vomitory

This Will Destroy You

Eskimo Callboy

Valient Thorr

Moscow Death Brigade

Employed to Serve

Infected Rain

Neaera

Planet of Zeus

Ego Kill Talent

The Picturebooks

Bleed From Within

Sasquatch

Dead Label

Mothership

Svalbard

Deadly Apples

Celeste

Skunk D.F.

Gaerea

Aphonnic

True Mountains

Chris Masuak and the Viveiro Wave Riders Association

Adrift

Willis Drummond

Sound of Silence

El Altar del Holocausto

Graveyard

Skontra

Blaze Out

Bloodhunter

Broken Lingerie

Machina

Totengott

Golpe Radikal

The Broken Horizon

Wasted Wiltons

Lèpoka

Eon

Sharon Stoner

We Exist Even Dead

Green Desert Water

Grima

Mind Driller

Bourbon

Bolu2 Death

Kids of Rage

Elephant Riders

Acidproyect

Arsian

Vieitör

Kaleikia

Fuzz Forward

The Dry Mouths

Blaze The Trail

Turbo Kraks

4Copola

Bandera Negra DJs

Me Fritos And The Gimme Cheetos

Bulls on Parade

Seek ‘Em All

3 Band Contest

Previamente anunciadas:

System of a Down

Judas Priest (50 Heavy Metal Years)

KoRn

Meshuggah

Heaven Shall Burn

Sepultura

Madball

Jinjer

Dark Funeral

Amenra

Knocked Loose

Hamlet

Beyond The Black

Lionheart

Elder

Belvedere

Dagoba

The Atomic Bitchwax

Vita Imana

Our Hollow, Our Home

Blowfuse

Onza

Thirteen Bled Promises

Cannibal Grandpa

Las últimas entradas del festival, tan sólo 3000 abonos y 500 entradas diarias para cada día, se pondrán a la venta mañana 26 de noviembre a las 11:00 en la web oficial a los siguientes precios:

Abono de 3 días: 155 € + gastos

Abono de 4 días: 165 € + gastos

Entrada de 1 día (jueves, viernes o sábado): 79 € + gastos

Fiesta de presentación (miércoles): 15 € + gastos