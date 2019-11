Rag’ Bone Man y Of Monsters and Men lideran las nuevas confirmaciones del Cruïlla 2020

El Festival Cruïlla suma seis nombres más que actuarán el primer fin de semana de julio en el Parc del Fórum de Barcelona, después de haber anunciado hace unos días a Residente, Kase.0 y Lágrimas de sangre.

Rory Graham, más conocido como Rag’ Bone Man, actuará en Cruïlla para demostrar por qué, más allá del éxito planetario de “Human“, se ha convertido en un referente del mejor soul y r&b inglés, gracias a su inconfundible voz de barítono y a sus dotes como compositor. La vuelta de Of Monsters and Men a Cruïlla era una cuestión de justicia: en 2015 dieron una lección de profesionalidad cuando actuaron en el festival a pesar de la enfermedad de Kristjan, el bajista del grupo, que no pudo acompañar a sus compañeros en el escenario. Cuatro años después volverán al Parc del Fórum siguiendo con la presentación de su último disco “Fever Dream“.

¿Quién dice que nadie es profeta en su tierra? Los alemanes Seeed actuarán en Barcelona después de agotar las más 150.000 entradas que sacaron a la venta por sus siete conciertos en Berlín. Si el reggae y el dance hall se han convertido en un fenómeno social donde reina el frío, el nuevo disco de los Seeed, “Bam Bam“, es el motivo definitivo para que la banda sea conocida al sur del viejo continente.

De León Benavente poca cosa queda más para decir además de que el concierto en el Festival Cruïlla será la siguiente visita de Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú a Barcelona después de agotar las entradas a Cruïlla de Otoño y es que León Benavente es para muchos el grupo de indie definitivo, la banda de rock español de cabecera.

Sobre Novedades Carminha se ha comentado que con su último disco “Ultraligero” querían ganar la Champions del territorio pop, algo que parecía muy osado teniendo en cuenta que estamos hablando de una banda que se dio a conocer en la escena del punk y garaje. Las dudas se disiparon al escuchar un disco que mezclaba sin complejos dub, rumba, funk-soul o cumbia pero todo con una actitud desprejudiciada que ha conectado inmediatamente con el gran público. Al Cruïlla vendrán con la etiqueta de tener uno de los mejores directos de la escena.

La última confirmación de hoy al Cruïlla seguramente hará levantar una ceja incluso a aquellos más melómanos: No Logo. Eso sí, si añadimos “l’herència de Aspencat” todo cambia. No Logo es nuevo proyecto musical de Kiko Tur, líder de Aspencat. Un paso adelante para hacer valer los aprendizajes, la esencia y la herencia de Aspencat con la voluntad firme de abrir nuevos caminos con nuevas compañeras de viaje.

Estos grupos se añaden a los ya anunciados anteriormente: Residente, Kase.O y Lágrimas de Sangre, que actuarán el jueves 2 de julio. Toda la info y entradas a la venta a www.cruillabarcelona.com