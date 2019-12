Madrid Popfest 2020 presenta un primer adelanto de su cartel

Fiel a su cita como cada mes de marzo (este año los días 13 y 14), por décimo año consecutivo, la Asociación Popfest programa el festival de música indiepop Madrid Popfest. Se mantiene el mismo espíritu con el que se inició el festival sin animo de lucro, la fe en la autogestión y la ausencia de patrocinadores. Aumenta el entusiasmo por recibir en la capital a grupos que, compartiendo la ética DIY, siguen apostando por fomentar un punto de encuentro con un público que siempre ha sido fiel y ha correspondido a los esfuerzos de la organización.

El festival mantiene su sede en la sala Galileo Galilei, tanto por ser referente en la noche madrileña, como por las facilidades a nivel organizativo, y por la comodidad para los asistentes y los artistas.

El primer avance del cartel se compone de cuatro artistas internacionales que se estrenan en Madrid, tres de los cuales actuarán además en España por primera vez. Dos procedentes de Estados Unidos, Jeanines y The Reds, Pinks & Purples, dos desde el Reino Unido, Girl Ray y Molar, y finalmente los navarros Río Arga.

Una de las novedades de este año será la edición de un vinilo conmemorativo que contendrá las sintonías que año a año han anunciado la llegada y las actuaciones del festival, compuestas por diez artistas diferentes.

Las entradas están disponibles desde este momento en entradium.com existiendo dos opciones:

Abono y vinilo por 44 €Abono por 35,50 €

Bandas Confirmadas

Girl Ray

La banda del norte de Londres, Girl Ray, actuará por primera vez en Madrid en el Festival Madrid Popfest para presentar su segundo álbum, un delicioso tributo a su amor por el pop y el R&B.

Girl Ray han creado algo hermoso que no se ha visto en mucho tiempo: pop creado por artistas dedicadas a la misión de hacer música para que la gente realmente disfrute. Música que no confunde ni es condescendiente. Música para enamorarse, para bailar. Canciones que te gustaría enviar a tus amigos.

Jeanines

La banda de Brooklyn Jeanines se especializa en explosiones ultracortas de pop enérgico a la vez que melancólico en clave de indiepop. Con influencias que confluyen con los más importantes tributadores al pop DIY – Television Personalities, Marine Girls, los primeros Pastels, Dolly Mixture – han creado un estilo que es tan característico como placentero. La voz pura y desafectada de Alicia Jeanine reflexiona melancólicamente sobre las ilusiones del tiempo, mientras que el maestro Jed Smith (My Teenage Stride / Mick Trouble), batería frenético de ritmos Motown y creativo bajista, aporta una emocionante base rítmica.

Molar

Molar no es un verbo ni un diente que a veces hay que sacar. Molar es una banda de 4 chicas de diferentes puntos del planeta que se han juntado en Londres para hacer un post punk fascinante.

Al venir de diferentes ciudades, cada una trae de serie sus propias vivencias sociopolíticas, unas que canalizan en su música, creando hasta ahora varios demos y EPs. El último, Straniero, de 5 canciones, supone la construcción final de un sonido propio: el que sin saber cómo te sumerge en un pogo que va desde el noise pop al punk más desgarrador.

Molar no es un verbo, pero Molar, molarán.

The Reds, Pinks & Purples.

The Reds, Pinks & Purples. Bajo este nombre se esconde ni más ni menos que uno de los talentos más extraordinarios y prolíficos que haya dado la escena independiente norteamericana en los últimos años, el gran Glenn Donaldson. Según palabras de Javi, “capo” de Pretty Olivia Records, sobre su álbum ‘Anxiety Art’: “Glenn ha conseguido en estas 14 canciones evocar la misma pureza DIY pop que algunas de las leyendas particulares de esta casa: Brighter, Field Mice, los primeros tiempos de Creation, el panteón sagrado de Flying Nun y el jangle pop americano. 14 joyas sin desperdicio repletas de melancolía y melodías para toda una vida, un derroche de talento que no podíamos dejar sin edición física. Dadle una oportunidad, me estaréis eternamente agradecidos”.

Rio Arga

Río Arga nace de un puñado de canciones compuestas por Txema Maraví en la oscuridad de su habitación. Estas canciones no ven la luz hasta que un buen día, Txema se topa con Alexander Lacalle y decide, por insistencia de este, sacarlas de la alcoba y formar una banda. Por eso, desde 2016 Río Arga son Txema (guitarra y voz), Álex (guitarra y voz), Nico (bajo) y Laura (batería). Todos ellos forman o han formado parte de otros grupos de Pamplona (Almanaque Zaragozano, Exnovios, Jambos, Panty Pantera, Melenas…).

Al juntarse los cuatro, esas canciones abandonan parte su oscuridad inicial, sin perderla del todo, para convertirse en un pop de andar por casa, bonito, destartalado y pegadizo. A veces recuerdan a Galaxie 500, Teenage Fanclub, Los Brincos, The Feelies… Otras no.

Tras dos EPs homónimos, Río Arga acaban de publicar en septiembre de 2019 su primer álbum, ‘RÍO ARGA’. Sus melodías sencillas desafinan y atrapan, y seguro que si te gustan es porque son para ti; sus directos dejarán un poso en tu cerebro difícil de borrar.

Próximamente más información respecto al resto del cartel, la distribución por días y recintos, la puesta a la venta de las entradas de día y demás detalles del festival.