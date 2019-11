El nuevo FIB arranca con fuerza y más de 25.000 abonos vendidos

CARTEL POR DÍAS

JUEVES 16 DE JULIO

Khalid / Armin Van Buuren / The Kooks / Basement Jaxx dj set / Manel / León Benavente…

Khalid / Armin Van Buuren / The Kooks / Basement Jaxx dj set / Manel / León Benavente… VIERNES 17 DE JULIO

Vampire Weekend / Martin Garrix / Rita Ora / Crystal Fighters / Lil Pump / Example / Circa Waves / La Habitación Roja / Triángulo de Amor Bizarro / Hinds…

Vampire Weekend / Martin Garrix / Rita Ora / Crystal Fighters / Lil Pump / Example / Circa Waves / La Habitación Roja / Triángulo de Amor Bizarro / Hinds… SÁBADO 18 DE JULIO

The Libertines / Don Diablo / Fuerza Nueva (Los Planetas + Niño de Elche) / Meduza / Fuel Fandango / Elyella…

The Libertines / Don Diablo / Fuerza Nueva (Los Planetas + Niño de Elche) / Meduza / Fuel Fandango / Elyella… DOMINGO 19 DE JULIO

Foals / The Lumineers / Steve Aoki / Kaiser Chiefs / The Hives / Digitalism Live / Sidonie / Viva Suecia / Cariño…

En menos de 3 horas, el festival de Benicàssim consigue vender más de 25.000 abonos. Una cifra que supera la cantidad total de entradas vendidas durante todo un año en la pasada edición y que vuelve a posicionar alentre los festivales más importantes y demandados del panorama nacional e internacional. Muy pronto nuevos artistas se unirán a un cartel que de momento cuenta con grandes nombres como. Los abonos aún pueden ser adquiridos desde 65€ + gastos en www.fiberfib.com hasta este próximo domingo 1 de diciembre. Las primeras confirmaciones del cartel consolidan la fuerte apuesta de carácter nacional e internacional del FIB, reforzando su voluntad de acoger a un público inquieto por las diversas culturas musicales. De la escucha activa de sus seguidores y del trabajo exhaustivo de su equipo de programación ya ha visto la luz un primer y potentísimo avance. Artistas consagrados de dimensión mundial (Khalid, Vampire Weekend, Armin Van Buuren, The Kooks, Rita Ora, Martin Garrix, Crystal Fighters, The Libertines, Don Diablo, Foals, The Lumineers, Steve Aoki, Kaiser Chiefs, The Hives o Digitalism), los grupos nacionales más relevantes del momento (Manel, León Benavente, La Habitación Roja, Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, Los Planetas + Niño de Elche presentan Fuerza Nueva, Sidonie o Viva Suecia) y propuestas emergentes (Cariño o Meduza) completan un amplio abanico estilístico.