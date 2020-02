Atlantic Fest suma cinco nuevos nombres a su cartel

C. Tangana, María José Llergo, Ladilla Rusa, Tito Ramírez y Kaixo se unen a los ya confirmados Amaia, Fuerza nueva, Carolina Durante, Javiera Mena, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba y Núria Graham como artistas confirmados, hasta el momento, para la quinta edición de Atlantic Fest, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de julio en la Playa de la Concha de Vilagarcía de Arousa, contando un año más, con el patrocinio de Mahou en el marco de su compromiso con la música y en su apuesta por compartir la pasión, el alma y la cercanía entre los artistas y el público.

C. Tangana es uno de los artistas más vanguardistas de España y todo un fenómeno global en la actualidad. Con más de 7 millones de oyentes mensuales y una serie imparable de éxitos tales como: Mala Mujer, Un Veneno, No te debí besar, Llorando en la Limo y Booty, entre otros, el madrileño es uno de los artistas españoles más difundidos en todo el mundo.

Jugando a su antojo con un sonido tan personal como a la vez, homologable a los principales referentes internacionales del género, se ha mantenido fiel a un estilo intimista y cercano que ha desarrollado inmune al incontestable éxito y a las polémicas que ha ido generando su propuesta, hasta confirmarnos con sus sucesivos singles que estamos ante uno de los mejores escritores de canciones de la música española de nuestros días. C. Tangana actuará en el escenario principal de Atlantic Fest el día 25 de julio, en la que será su única visita a Galicia este verano.

El cante de María José Llergo es un profundo -y atípico- alegato al compromiso artístico. Remueve. Tierra, corazón e instinto. Flamenco aderezado con todo tipo de sonidos… Cambia el vestido, pero no el método: permitir que la música le atraviese y proyectarla de forma salvaje.

Niña de las dunas, su primer tema, totalmente do it yourself, junto al guitarrista flamenco Marc López, sorprendió a prensa y público.

Canciones como Quema o Me miras pero no me ves, coproducido por Lost Twin, que la consagró como una de las voces a tener en cuenta forman parte de su primer disco, Sanación, publicado en enero.

Tito Ramírez aka TNT Ramírez es uno de los artistas más controvertidos de los últimos años de la escena R&B nacional.En 2016 se lanza al mundo un single de un artista llamado Tito Ramírez sin dar mas información acerca del interprete de las mismas. Pronto, comienza a circular el rumor de que se trata de una grabación perdida y nunca publicada de la década de los 60. Nadie encuentra información acerca del artista y la tirada se agota en tan solo 4 días después su lanzamiento. The Kink of Mambo da título a su esperado primer LP y se convierte en la carta de presentación perfecta para descubrir el universo que el artista nos venía adelantando en sus dos primeros singles: ritmos caribeños como el Mambo, el Boogaloo o el Cha Cha Chá, con estilos como el Rhythm and Blues y el Soul. Actuará el 24 de julio en Atlantic Fest.

Kaixo, originario de Vigo, residente en Oporto y componente del colectivo Banana Bahia Music, es una de las cabezas mas visibles de las nuevas tendencias del hip-hop y la música electrónica, conceptos que recoge la vertiente mas contemporánea del género, englobados en lo que hoy llaman trap. Sonido nacido en los bajos fondos del sur de Estados Unidos con base en Atlanta, de donde hoy salen los sonidos mas actuales de la música en todos sus ambientes, desde lo mas mainstream como puede ser Rihanna o el concepto más bruto y oscuro que pueden representar los productores del colectivo 808 mafia.

El viernes 24 de julio Kaixo se subirá por primera vez al escenario de Atlantic Fest.

El grupo de electropop Ladilla Rusa nació en 2017 como una broma de dos amigos de toda la vida, los periodistas Tania Lozano y Víctor F. Clares.

Desde entonces, y siempre con el humor y la fiesta como bandera, el grupo ha popularizado canciones como Bebo (de bar en peor), Criando Malvas, Princesas o la que es ya casi un himno de verbena, Macaulay Culkin. En 2019 publicaron el single “KITT y los coches del pasado”. Inspirados por los sonidos de las tecno-rumbas de Tijeritas, Camela o Los Chichos, los ladilla escriben unas letras que combina, el costumbrismo, la nostalgia y el humor. La fiesta está garantizada con ellos el 25 de julio en Atlantic Fest.

Los abonos se encuentran a la venta a través de la web oficial del festival www.atlanticfest.com al precio reducido de 50€ hasta el 9 de abril.