Analizamos ‘Patience’, el nuevo single de Tame Impala

El pasado viernes, Tame Impala lanzaba por sorpresa Patience, su primera música publicada desde Currents, un tercer álbum que vio la luz en 2015. Parece que, tras haber colaborado con artistas como Mark Ronson, Lady Gaga o Kanye West, el polifacético Kevin Parker ha decidido volver a arrancar este lisérgico proyecto.

Influencias de la música disco inundan este trabajo, marcado por los acordes de piano y cuya letra versa sobre los ciclos y las fases de la vida. Parece que este primer single adelantará un cuarto disco que quizás vea la luz dentro de poco, ya que hace un año, Kevin Parker confesaba en un programa de radio de la BBC que “tenía muchas esperanzas” en lanzar un nuevo álbum antes de 2019.

Pero mientras esperamos la llegada –¿también por sorpresa?– de este nuevo trabajo a nuestras colecciones, y la de Parker al Primavera Sound el próximo mes de mayo, en la redacción de Crazyminds hemos decidido volcar nuestras impresiones –después de tanta espera– sobre lo nuevo de Tame Impala en otra entrega de Crazyminds Opina.

Vanesa Carro. Nota: 7/10

Una embaucadora forma de abrir boca es lo que ha elegido Tame Impala como forma de presentación. Quizás tras su disco anterior haya quien se sienta decepcionado pero hubo antes unos Tame Impala que se recreaban más en la psicodelia y ésta es la prueba. Kevin se siente libre y lo demuestra con esta nueva canción donde su sello personal se nota de principio a fin.

Una canción muy elegante donde se puede disfrutar de su magnífico sonido. Nos apetece mucho este disco viendo en qué puede derivar.

Javier Decimavilla. Nota: 7/10

El regreso de Tame Impala, tras la primera escucha, quizá no sea lo que esperáramos después de cuatro años de silencio si deseábamos encontrar algo rompedor, un giro estilístico o una vuelta agresiva a los orígenes, pero con el poso adecuado deja un buen sabor de boca.

Es cierto que Patience puede pecar de continuista con respecto a Currents y de exceso de amabilidad, pero también lo es que el tema en cuestión convence con su contagioso riff y su ensoñadora cadencia. La base más disco, alejada por completo de las guitarras que en otro momento fueron seña de identidad, hace que la canción adquiera un cariz algo alejado de lo que Kevin Parker dignifica, pero es innegable su capacidad para crear expectación, anhelando que esto sea solo un aperitivo de lo que su nuevo disco contendrá.

Alex García. Nota: 7/10

La nueva canción de Tame Impala no es lo esperado después del éxito de Currents, pero tampoco es una decepción. En Patience tenemos una canción distinta, que nos recuerda a los orígenes de Tame Impala, pero a su vez es fácilmente reconocible como suya, con esa base melódica de la voz de Kevin Parker. Habrá que esperar al resto del disco para ver qué camino decide tomar la banda, si volver a sus orígenes o continuar con lo que tantas alegrías les ha dado.

Alfredo Ruiz. Nota: 6,5/10

Sin ser un especial seguidor de Tame Impala, después de varias escuchas puedo decir que este Patience ha hecho que quiera profundizar más en los trabajos de Kevin Parker. Probablemente no me convierta en un seguidor con esta canción, pero debo admitir que me ha sorprendido, sobre todo la facilidad de querer volver a escucharla.

Jorge Copano. Nota: 6/10

Patience, el nuevo tema de Tame Impala, entra ya de lleno en la electrónica de puretas anticipada en Currents. Ya no hay miedo en abrazarse a los flamencos y los neones de Florida y de viajar a Las Vegas a ver un concierto de Barry Manilow o Steely Dan y usar sus arreglos y melodías dentro de una base electrónica. Una electrónica soft, de viajecito en coche, de cócktail con frutas y palmerita en el vaso y de hilo musical de dentista, pero agradable y que va entrándonos, como esas viejas melodías que sonaban en el coche de nuestros padres cuando nos íbamos de vacaciones y que aborrecíamos, pero que ahora, ya peinando canas, nos reconfortan en la amargura de la nostalgia.

Unai Macías. Nota: 5/10



Currents dio inicio a una etapa de Tame Impala que, cuatro años después de aquel álbum, retoma su progresión sintética con Patience. Tras colaborar con estrellas mainstream como Mark Ronson, Lady Gaga o Kanye West, parecía evidente que Kevin Parker –porque la banda podría cambiar su nombre perfectamente al del inquieto cantante– no iba a cambiar de marcha y así lo atestigua la presencia anecdótica de las guitarras en la flamante canción.

Con vocación para la pista de baile, aunque con guiños a sus anteriores referencias como ese efecto lisérgico en la voz, el nuevo tema de los australianos no sorprende en absoluto y da la sensación de que Parker, que toma el papel de protagonista principal en la letra, ha ido a tiro fácil.

Sara González. Nota: 5/10

Cuatro años han hecho falta para volver a tener noticias de Tame Impala. Han vuelto con este adelanto del que será su siguiente disco e inevitablemente tengo que admitir que me ha decepcionado. Si bien es una evolución en su sonido, y por supuesto, un nuevo experimento, se aleja de su anterior y épico trabajo que tanto me enamoró. Supongo que con las escuchas irá ganando. La base rítmica me gusta bastante, aunque no acaba de enamorarme. Habrá que esperar al disco completo.

Jon Koldo. Nota: 0,5/10

En su constante blanqueo de la música progresiva y psicodélica al puro hilo musical mainstream, Tame Impala lanzan un nuevo tema con aires a Wham! y hotel decadente de los ochenta. Absolutamente prescindibles más allá de ser una mera aproximación a un género. Cada vez son más los The Offspring de la psicodelia.