El álbum debut de Carolina Durante, Carolina Durante, está a la vuelta de la esquina y el pasado miércoles lanzaban un segundo adelanto del trabajo: Las Canciones de Juanita.

El tema, que ya había sido presentado en directo en múltiples ocasiones como Los Conciertos de Radio 3, combina dos de los temas más presentes en la –corta pero buena– discografía de los madrileños: la reflexión sobre uno mismo y la desidia del desamor, una receta que, aderezada con ese pop-rock de trasfondo lo-fi y garagero, parece que seguirá funcionando en el próximo trabajo de los madrileños.

El primer largo de la banda llegará el próximo 26 de abril, y mientras tanto, en Crazyminds hemos decidido comentar a qué nos suena este segundo single, sucesor de Joder, No Sé.

Javier Decimavilla. Nota: 8/10

Personalmente, en la mayoría de ocasiones, cuando una banda o artista nombra a cualquier otro compañero de profesión, me produce una especie de cercanía instantánea, un reflejo claro de que, seamos quien seamos, siempre es recomendable recuperar y recordar a nuestros referentes.

En la nueva canción de Carolina Durante, ese hecho ya le hace ganar un par de puntos, pues que los madrileños hagan mención a Juanita y Los Feos o a Él Mató a un Policía Motorizado, no es algo impostado ni una mera apariencia cool, sino que las conexiones entre bandas son más que palpables. Si a esto añadimos el explosivo (y ya característico) ritmo de Las canciones de Juanita y ese contagioso “No sonamos mal, sonamos mejor que ayer”, el nuevo adelanto de los madrileños es un pelotazo instantáneo.

Traspasando el hype, Carolina Durante no paran de facturar temas reconocibles, verdaderos hits sin parangón que no hacen más que acrecentar el número de seguidores y de inflar aún más las expectativas ante el inminente primer larga duración del grupo.

Sara González. Nota: 8/10

Hace casi un año que escuché por primera vez esta canción en directo, recuerdo que fue cuando Carolina Durante me acabaron de conquistar. También recuerdo que la canción se quedó instalada en mi mente y desde entonces se repetía esporádicamente, lo mismo ocurrió después del último concierto que vi de ellos en diciembre. Supongo que una canción cuyo estribillo incluye como referencia a El Mató a un Policía Motorizado tiene todas las de triunfar.

Un nuevo adelanto de su esperado disco que contiene la fórmula Carolina Durante que nunca decepciona, estribillo pegadizo y una letra que como bien dicen ellos mismos “no suena mal, suena mejor que ayer”. Este nuevo single promete ser otro hit para el grupo madrileño que parece que no puede parar de estar en boca de todos.



Vanesa Carro. Nota: 7/10

Carolina Durante pasarán por la historia de la música por sus letras directas y cotidianas y Las Canciones de Juanita es un claro ejemplo de frescura en la composición. No aportan nada nuevoya que la canción sigue una línea bastante similar a otras canciones suyas pero sin duda alguna representa perfectamente el estilo que les ha hecho llegar hasta donde están a día de hoy. Como siempre, me fascinan las guitarras. Estamos posiblemente ante uno de los discos del año.

Sara Pérez. Nota: 6’5/10

He de reconocer que Joder, no sé, el single anterior de Carolina Durante, me dejó un tanto indiferente. No sé si era cosa mía, pero creo que muchos esperábamos algo más de intensidad en el nuevo tema de los madrileños, donde bien es cierto que guitarras y voz de Diego Ibáñez son protagonistas, carecía de intensidad.

En este nuevo tema, Las Canciones de Juanita, ya la primera escucha, el primer minuto, nos recuerda en cierto modo al mencionado anterior adelanto, por el protagonismo de voz y guitarra, pero a partir de ahí la canción toma otro curso. La batería se agita, y consigue que el ritmo nos enganche. Es un ritmo más punk, de esos que nos gustan, y es que no podría ser de otra manera dado que es un tema homenaje a los desaparecidos Juanita y Los Feos. Tengo entendido que la canción en cuestión ya formaba parte del setlist de la banda en directo, y estoy segura que va ser uno de los pepinazos del disco.

En mi opinión tras varias escuchas, es un tema sencillo, muy en la línea de Los Nastys, que entra muy rápido, divertido, y que va a hacer muy felices a los fans de Carolina Durante.

Jon Koldo. Nota: 6/10

El negocio ha cambiado. Ahora se vuelven a sacar singles con repercusión antes del disco, las bandas se mueven en circuitos alternativos en los medios y grupos aparecen de la nada en todos los festivales. El sueño existe, eso, o hay algo detrás que explique el auge de una banda como Carolina Durante en poco más de un año y que, entre sus logros incluye formar parte de grandes festivales o la colaboración de toda una ganadora de operación triunfo a la que se presupone una pequeña estructura que mide y revisa sus pasos. Quizá nada ha cambiado.

En ese contexto, las canciones entonadas en mayúsculas de Carolina Durante tienen frescura, amateurismo, limitaciones y diversión. Las Canciones de Juanita, su nuevo single, sigue caminando en esa línea trazada por los Nikis, Airbag y, en este caso, aportando esa particular versión pop noisera intencionadamente lo-fi que los madrileños en plena ola siguen mostrando de trasfondo en su obra.