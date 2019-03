Comentamos “You Had Your Soul With You”, el nuevo single de The National

The National es sin duda alguna una de las bandas con más chispa de los últimos años. Se han ganado la simpatía del pueblo y cada álbum recoge un infinito mundo que descubrir.

Ayer, sin tener mucha más información previa, anunciaron que su próximo disco estaría en el mes de mayo y claro, las alertas saltaron. El resultado fue toda la información que dieron en redes sociales, que aquí podéis leer.

Así que como somos así de críticos, le hemos dado unas cuantas escuchas y algunos colaboradores hemos dado nuestra opinión al respecto.

El single de The National, a juicio

Claudia:

La verdad que la primera vez que escuché You Had Your Soul With You me asusté por ese comienzo electrónico. Pensaba que si The National tomaban ese camino perderían ese componente emocional que hace que sean tan especiales para mí. Sin embargo, la combinación entre ese sonido entre cortado y los violines es sublime. Tan The National, pero tan distinto y fresco a la vez. Así como ese momento en el que la canción se calma y entra una voz poco familiar que no se correspondía a mi querido Berninger. Ese “You have no idea how hard I died when you left” que te golpea el alma porque todos nos hemos sentido así alguna vez.The National vuelven a sorprenderme haciendo lo que mejor saben hacer de forma completamente nueva. El 17 de mayo no llega lo suficientemente rápido.

Nota: 9/10

Noel:No sé que pensar de lo nuevo de los de Cincinnati. Si bien mejora con las escuchas, sigue sin convencerme del todo. Comienza bien, correcto. Con melodías que recuerdan a anteriores trabajos y las filigranas electrónicas que ya parecen acompañar a su sonido desde el magistral ‘Sleep Well Beast‘. La letra es buena, en la línea de Berninger, anclada en el desamor. SIn embargo, en determinado momento, el sonido de rock -lento, melancólico- que caracteriza a The National parece perderse entre una sinfonía de cuerdas que arropa y eleva al tema hacia la luz. La entrada de una segunda voz, la de Gail Ann Dorsey, no hace más que despistarme y no acaba de encajar. Quizás es que soy demasiado purista con The National, pero espero que este tema sea una anécdota, un flaco experimento a modo de intro dentro de un álbum que tiene 15 temas restantes para brillar.

Nota:6/10

Sara:Quizás muchos no acabábamos de creernos que The National volvían o al menos no tan pronto, y de repente nos sorprenden con el tracklist y el arte de su nueva portada, y lo más importante con el primer adelanto. Si bien es una canción que no entra hasta la segunda escucha, es una canción que define perfectamente el sonido del grupo y que no puede decepcionar a los fans. Todo lo que hacen The National tiene ese gran trabajo detrás y este single no es menos, aunque quizás sea más difícil que las canciones de su anterior disco, es el típico sonido de la banda pero con algo nuevo. Con las escuchas gana más y más y llega a conquistar.

Nota:8/10

Javi: El sabor de boca que deja “You Had Your Soul With You” es realmente bueno. Su experimental arranque se hace poco a poco más reconocible y se torna en una pieza muy completa, repleta de matices y lecturas. Las distintas capas que componen la canción nos mantienen expectantes, con cierta ansiedad por ver cómo termina de expandirse el tema y, cuando ya ha transcurrido la mitad de su desarrollo, la compañía de la cautivadora voz de Gail Ann Dorsen (ex componente de la banda de David Bowie), termina por atraparnos y nos lleva en volandas al final de los tres minutos y medio que dura el single. Narcótica, bella y sugerente. The National están de vuelta.

Nota: 8/10

Vanesa: Si me dicen que una tarde del mes de marzo The National va a sacar un nuevo avance, no me lo creo. Tras el maravilloso Sleep Well Beast, está muy difícil superar la magia. Pero también entendemos que las evolucionan y aunque el formato parezca diferente, lleva el sello de la casa. Cuesta que guste pero cuando entra, se queda en tu cabeza a vivir. Hay un riesgo comedido pero sobre todo muchas ganas de avanzar y que nos avancen, claro.

Nota:7/10

Escucha aquí You Had Your Soul With You: