Comentamos “Light Up The Sky”, el nuevo single de The Prodigy

Esta semana hemos podido escuchar un nuevo single de The Prodigy y lo hemos visto como una oportunidad perfecta para retomar una sección que teníamos algo abandonada últimamente, nuestros CrazyMinds Opina. Empieza la nueva temporada comentando este Light Up The Sky…

Alex García-Cantarero: La verdad es que la canción mola. Tiene cambios de ritmo muy buenos, y a veces me llega un toque a los Prodigy clásicos. Además, es muy potente, te da fuerza. Luego, personalmente me pone un poco nervioso la parte aguda y pensaba que el ‘dubstep‘ estaba ya un poco muerto, pero vamos, le doy un 7/10.

Sara Pérez: A mí también me ha recordado por momentos a los primeros Prodigy. Me parece un temazo con todos los ingredientes necesarios para conquistar tanto a fans como a nuevo público. Un tema muy bien pensado con ese momento de calma cuando dice: light up the sky illuminate, here come the dance we instigate, tras el cual vuelve la explosión de electrónica más dura, que hace explotar y volvernos locos. Para mi es un 8/10.

Raúl Hernández: Vivir toda una vida con temazos como Firestarter o Smack My Bitch Up a la espalda puede ser algo duro, sobre todo si buscas superarte. No, no lo han conseguido, pero han labrado una gran canción con variados cambios de ritmo y mucha potencia, marca de la casa Liam Howlett. Esos agudos y momentos dubstep me han sacado un poco de la melodía, sin embargo, no puedo decir que me desagraden, ni yo mismo lo sé. No obstante, muy buena canción. 8/10.

Alfredo Ruiz: Me ha sorprendido, tal vez porque no tenía muchas esperanzas en Prodigy a estas alturas. Vuelta a la electrónica, algo de deja vu del famoso The Fat of the Land, con más de 20 años a sus espaldas ya. Si esto es el aperitivo, me gustaría probar el resto. 7/10

Jorge De Arlanza: Un tema que nos vuelve a traer lo mejor de unos Prodigy aún sabiendo que The Fat of The Land ya hace mucho que quedó atrás. Incluso atreverse con el dubstep o meter voces agudas en plan Los pitufos y el Padre Abraham, demuestran que, en el contexto adecuado, no hay nada que no pueda encajar. Energía, cambios de ritmo y ganas de pogo es lo que nos trae este Light Up The Sky. Un muy buen tema 8/10

Cristina Roldán: Me gusta, es un tema potente, al estilo de los Prodigy de toda la vida, sonido inconfundible y buenos cambios de ritmo. Sí, las comparaciones son odiosas pero inevitables, no llega a ser uno de sus temas míticos. A pesar de parecerme una buena canción, se me queda un poco descafeinada (esos agudos no me terminan de convencer), pero es muy buena vuelta. 7/10

Y a vosotros, ¿qué os ha parecido?

The Prodigy – Light Up The Sky