Todo está bien.Waikiki: Parapertú. Disciplina Atlántico

Hola buenos días, tardes, noches: “Vivimos en un mundo que diseña elementos nuevos, modernos y tecnológicos sobre una realidad pre-establecida e invariable. Elementos que no modifican en manera alguna la realidad dominante pre-establecida e invariable”. Un mundo que quiere que le diseñen elementos nuevos y modernos para que la magia surja y que le cambien su realidad preestablecida e invariable por algo un poco mejor (o que estés tú en esa realidad).

Aunque también hay un mundo que dice, diosito, que me quede como estoy. En el capítulo de hoy no hablaremos de esa gente, no hablaremos de nada. Como mucho de algún cambio efímero, pero vital, hacia un mundo de ruido y panteras negras fluorescentes. Pero en general no hablaremos de nada.

Esto es otro Proyecto Waikiki, que es como el proyecto Manhattan pero musical-sonoro-bailable y viene a suponer una alteración en tu realidad dominante, pre-establecida e invariable. Pero no será nada. Tú no te preocupes. Lo tuyo es normal. Esto es la Sala Maravillas, Tribunal, Madrid.



Parapertú es una localidad de Palencia de 9 habitantes y un grupo, de música, por aquello de ser concretos y específicos con algún miembro menos que el pueblo (3 fjos en el concierto, con otros 3 que se unen a los coros, el bajo y la trompeta, este último más ocasional si cabe ya que se une, por primera vez, ya que toca con Disciplina Atlántico) y que surge de la disolución del grupo Sector de agitadas. Pero el grupo, de música, no es del pueblo, de habitantes. Pero no pasa nada. No te preocupes.

9 personas en un pueblo de Palencia hablando de ti, cantando y bailando. 9 personas hablando de nada, de la familia, los hijos, las lindes. Pero todo, todo está bien.

Parapertú



Ahmed Moussa tiene un aire a Elvis. Un aire fisonómico y dejes en su cantar. Quereres y dejenes. Dejes como maneras. Con Yago a los teclados/sintetizadores y Marcos batería. Pero aquí no pasa nada. Tú sigue tranquilo. Aunque Parapertú no es Elvis Presley, y tiene más elementos comunes con New Order, La Mode;, Kaka de Luxe, Silver Apples, Las Grecas, Bambino… Pero solo estamos hablando. Relax. No pasa nada, de verdad.

Parapertú sacó en 2018 su primer largo Miramar, que supone un paseo estilístico musical, que sacan a través de Discos Walden y El Genio Equivocado y con el que fijan las columnas de sus gustos por los sonidos oscuros cercanos a la movida, los sintetizadores y las guitarras afiladas. La verdad es que el bajo y la trompeta y el aire jazz dejaba las cosas que ni pintiparado. Las columnas de sus gustos he dicho, pero tú tan tranquilo, haz como si no pasase nada.

Y alguién debería hablar del elefante en la sala, Panteras negras es una enorme canción, un hit instanteano y contagioso.

Y panteras negras solo es el futuro, un Ep que aún no ha salido, producido por David Rodríguez y que será la continuación de canciones como Cézzane, Dakar…

Parapertú, ese lugar en medio de la nada que ha dado nombre a la nueva joya que esperamos pulir y bailar. Más si cabe.

Luego llegó el ruido y asoló todo. ¡Qué épico todo! Y luego hay medio concierto en que una pareja de delante se pierde y sus labios pasan por encima de todo, y se comen las guitarras y el bombo, incluso la trompeta que suena de fondo. Ella se come su cara y su mundo desaparece. No es que no pudiese dejar de mirarlos. No es que me guste mirar. No me juzgues. No es que tenga que explicarte a ti lo que hago. Tranquilo. No te preocupes. Todo está bien.

Tiene una forma de cantar extraña. Como si no pasase nada. Como si dos guitarras, un bajo, un teclado, una batería no estuviesen sonando por detrás. Es como si Clark Kent, Superman y el malo fuesen la misma persona. Disciplina Atlántico son un grupo de Madrid formado en el verano de 2013 por Arturo (batería, percusión y teclados), Jose (Batería, percusión y teclados), Pablo (bajo), Juanma (guitarra y coros) y Ricar (voz y guitarra).

El post-punk, el noise, las letras: “Estoy mucho más centrado. Déjame 100€”, “Tu gemelo enfermo”, “Esto huele como espíritu adolescente”, etc. Está Leo Mateos Nudozurdo entre el público. Está todo bien, no sigas.

No necesitamos elementos nuevos modernos, sino nuevas realidades. O dejarnos llevar. Bien. Tranquilo.