La banda escocesa llegó a Bilbao este viernes 19 de abril sin ‘amor’. O mejor dicho, lo hizo sin las prestaciones de uno de sus compositores y miembros originales: Gerard Love. Quedan, tras su marcha en 2018 por motivos de agenda (no podía seguir el ritmo de conciertos del grupo), dos voces cantantes en Teenage Fanclub. Ambos, Norman Blake y Raymond McGinley, fueron los protagonistas en el bolo que rozó el lleno en el Kafe Antzokia bilbaíno y que fue de menos a más.

Volvían dos años después al mismo lugar donde presentaron su último disco de estudio (Here, 2016). En esta ocasión, eran las estrellas invitadas al Basque Fest Rock City que tiene lugar en la ciudad vizcaína estos días, en plena Semana Santa. Una fiesta para promocionar la cultura vasca en la que los de Bellshill pusieron el toque internacional en medio de la gira por sus 30 años en activo. Fue un recorrido por todos sus trabajos. Con especial atención a los más aplaudidos de los 90 (Bandwagonesque y Songs From Northern Britain). Aunque con la carencia de algunos de los éxitos cantados por Love.

Antes de que se subieran al escenario, los navarros Monte del Oso fueron los encargados de ejercer de aperitivo para el plato fuerte. Sin embargo, las ganas por hincar el diente a Teenage Fanclub eran evidentes. Así que los teloneros tuvieron que remar para que les hicieran algo de caso.

A mitad de concierto, entre tema y tema, se oyó a un grupo en el público cantar en inglés que parecía querer competir con los que estaban tocando; las fechas hicieron que la sala tuviera presencia foránea. “Estamos en un partido de pelota”, comentó irónico Ion Minde, guitarrista y vocalista de la banda navarra. Quien también fue el mayor virtuoso del ‘power trio’ jugando con los pedales y electrificando el concierto en los solos. Parafraseando a una de sus canciones, “no paréis, debéis continuar”.

A eso de las 23:00 horas aparecieron en escena Teenage Fanclub. En concreto lo hicieron cuatro de ellos: los mencionados cantantes (también a las guitarras), el bajista Dave McGowan (componente igualmente de sus compatriotas Belle & Sebastian desde 2012) y el batería Francis MacDonald (el tercero más veterano del quinteto). A la segunda se sumó el nuevo fichaje tras la baja de Love, Euros Childs, a los teclados.

El comienzo del concierto no fue el mejor posible. El gentío fue el encargado de elevarlo gracias al furor despertado por los acordes de About You. Blake, muy animado y risueño durante la velada, dejó que la gente entonara el primer verso del tema. Pero, un fallo técnico con la guitarra de McGinley antes de empezar Start Again ralentizó el bolo y no fue hasta Catholic Education que recuperaron el tono y el ritmo más dinámico.

Previamente sonó el primer tema compuesto por Teenage Fanclub sin Love, Everything Is Falling Apart, que como afirmó Blake vendrá incluido en su próximo álbum. Será tan solo su cuarto desde 2005. Éste y McGinley eran como el día y la noche sobre el escenario. Mientras uno irradiaba alegría y energía, al otro parecía que la cosa no iba con él y que estaba por allí de paso.

El resto del concierto fue un sinfín de ‘hits’. Melodías que ablandaron corazones, erizaron el vello y despertaron emociones en un público que se las sabía todas. Hubo saltos de alegría en Alcoholiday o The Concept y la peña coreó piezas de una belleza mayúscula como Your Love Is The Place Where I Come From o el emocionante final de My Uptight Life. Perdieron algo de fuerza vocal sin Love, pero pocas bandas tienen un repertorio tan amplio y brillante que es capaz de subsistir sin uno de sus líderes.

Pararon un momento para arremeter con más ímpetu si cabe en el bis de cuatro piezas. What You Do To Me hizo levitar a la audiencia, mientras que la versión del The Kids Are Alright de los Who invadió de nostalgia a una muchedumbre con ganas de fiesta. Con el primer single compartido por Teenage Fanclub en su carrera (Everything Flows) se despidieron de una parroquia que acabó en comunión con la banda y más que satisfecha por lo ofrecido.