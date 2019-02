Rendez-Vous: Animales sentimentales

A pesar de tener cerca de siete años de formación, los franceses de Rendez-Vous se han mantenido como un pequeño secreto a voces. Uno que París ha guardado celosamente. Sin embargo, los antecedentes que rodean al quinteto francés lo han hecho imposible de contener.

La banda está formada por Francis Mallari, Elliot Berthault, Maxime Gendre, Simon Dubourg y Guillaume Rottier. Desde el lanzamiento de su primer EP en 2014, y después de trabajar con Ben Greenberg (The Men, Uniform) en su segundo EP, Distance (2016), los franceses han despertado la atención de fanáticos y de la prensa especializada.

Con Distance, la banda no sólo presentó una declaración de intenciones, sino una propuesta que finalmente cristalizó su visión. En las seis pista que conforman este álbum se musicaliza un exorcismo inspirado por Fad Gadget, Sad Lovers and Giants, Dance Society o Nitzer Ebb.

Dos años más tarde, llegaría el larga duración que los traería a Barcelona. Se trata de Superior State (2018), un álbum de diez temas producido por la agrupación y lanzado bajo el sello Zappruder Records. Los encargados de abrir el directo, en la Sala 3 del Razzmatazz, sería el dúo Sixth June.

Sixth June: Synthpop fuera de tono

Sixth June, es una banda de synthpop formada por Laslo Antal y Lidija Andon. Se trata de una dupla salida de los rincones de academias de arte – Laslo es cineasta y Lidija es actriz- que buscan dar vida a sus inquietudes artísticas y, al mismo tiempo, concretar una relación de simbiosis creativa.

En 2010, el dúo original de Belgrado se muda a Berlín y debuta en el sello alemán Genetic Music con Everytime. En 2013, gracias al lanzamiento de su tercer EP, Pleasure, son definidos por la revista Peek-A-Boo como un proyecto con un sonido “muy 80s pero, al mismo tiempo, muy contemporáneo”.

Mientras que las bases rítmicas generadas por Laslo están llenas de preciosismos que destacan las texturas de los sintetizadores, el acompañamiento vocal resulta desafortunado. El debut del dúo en la Sala 3 del Razzmatazz pasó sin pena ni gloria. Lamentablemente, la voz de Lidija estuvo fuera de tono durante todo el directo.

Aunque haya confesado no “poder oírse”, hay algo en su voz que permite presumir que lo que se oye en sus álbumes es el derivado de una producción meticulosa. Lo mismo pasó con Laslo cuando decidió acompañar a Lidija en uno de los temas. El resultado fue un debut accidentado y lleno de errores imperdonables para una agrupación con casi una década de historia. Claramente no fue una buena noche para Sixth June.

El Superior State de Rendez-Vous

Esperar el álbum debut de una banda con Eps tan poderosos es un arma de doble filo: O superan las expectativas o la emoción se convierte en decepción — nada más alejado de la realidad. La avasallante presentación del quinteto francés demostró el gran renacer que está experimentando el post-punk en los últimos años.

Sin que quede lugar a dudas, Rendez-Vous se perfila como la próxima gran exportación musical de Francia después de bandas como La Femme. Una mezcla de cold wave y post-punk que se alimenta de una energía totalmente avasallante. Esa noche, nos topamos con una pared de sonido que se apropió de la sala — acompañada por la violencia tácita en la voz de Francis Mallari.

El sencillo Straight On The Line, lanzado de forma independiente en 2017, fue el escogido para empezar el directo. Un tema angustioso como galvanizado que presenta un equilibrio entre capas electrónicas tortuosas y un ritmo marcial. Una de las numerosas referencias a The Soft Moon que se irán desvelando a lo largo del concierto.

Rendez-Vous: Más allá de un déjà-vu

La fuerza de Superior State y la pertinencia de la banda, navegan entre el déjà-vu y la capacidad de producir -gracias a la alquimia- algo nuevo de facto. A partir de este momento, nos encontraríamos con las diversas aristas de este estado superior. Empezando con Lakes y seguido por Double Zero, Paralysed y el sencillo que da nombre al disco, Superior State.

Para la segunda mitad del directo, el público estaba rendido a sus pies. Rendez-Vous es un proyecto que, sin dejar de hacer referencia a sus influencias, se siente honesto y desbordante. Hablo de repetir los manerismos del cantante de Protomartyr o el uso de la drum machine como The Soft Moon. En una hora de directo, fuimos partícipes de una catarsis que invocó a los demonios que acechan a la sociedad contemporánea.

Un concierto que condensó una imponente fuerza musical, lírica y de performance. La escena post-punk ennegrecida, los riffs quemados y las voces enfáticas no son nuevas. Pero, Rendez-Vous se levanta con una identidad propia. Un post-punk afilado, de guitarras que apuñalan alrededor de espasmos y líneas de bajo como un alambre de púas.

Las fotos incluidas en la crónica son de Steven Beijer