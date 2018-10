Of Moths and Stars triunfaron en su noche de estreno

Of Moths and Stars es uno de esos grupos que escuchas superficialmente y te atrapa desde el primer momento. De esos que saben muy bien lo que hacen, y lo hacen con gusto.

Aunque su nombre os pueda parecer nuevo, se trata de una banda con una larga historia, nacida en Reino Unido, fundada en Camboya y que ha pasado por Hong Kong teloneando a bandas como Suede o The Bohicas antes de llegar a Madrid, donde residen desde hace unos años.

Aunque ya tenisn un disco en directo en todas las plataformas, el día del concierto en concreto, viernes 14 de septiembre, era la presentación de su álbum de estudio Live Like Me, por lo que me acerqué a la sala El Perro (de la parte de atrás del coche) para presenciar su gran álbum debut en directo.

Llegué al lugar unos minutos antes de tiempo. Los teloneros Screams On Sunday se preparaban para actuar y poco a poco iba apareciendo gente. Algunos incluso compraron la entrada en el momento en puerta. Cuando llegó la hora pasé a través de la puerta ovalada hacia el interior de la sala.

Al bajar las escaleras se podían divisar luces de neón rojas como iluminación, un pasillo con barra y, a la izquierda, un ala donde se encontraba la pista y el escenario. La sala era perfecta para ese concierto ya que haría la experiencia más íntima .

Los miembros de Of Moths And Stars merodeaban por la sala como si fuera su casa, pasando un buen rato. Cerveza en mano, los asistentes empezaron a colocarse en la pista donde Screams On Sunday abriría la noche.

Ellos son un grupo de rock alternativo madrileño que en múltiples ocasiones han tocado en festivales. No los había escuchado antes, pero me recordaron a los primeros años de Paramore y a Metric.

Foto por Eli Gringer

Los cuatro miembros del grupo comenzaron con la primera canción mientras el escenario se iluminaba de tonos verde y rosa. La cantante, Patty, lo daba todo mientras se movía al rítmo de la música entre el humo (aunque no se distinguía muy bien su voz del resto de instrumentos en un principio). El bajo de Alberto brillaba en la oscuridad con sus cuerdas de color verde. La selección de temas fue acertada dejando lo mejor para el final: incluyeron una cover de Kings Of Leon y terminaron con su tema más popular, The Night. Sin duda fue un buen grupo con el que abrir la noche.

Hubo unos cinco minutos de transición desde que Screams On Sunday terminaron su bolo hasta que los miembros de Of Moths And Stars se prepararon para tocar. Entonces, de repente, comenzó la música.

OMAS empezaron fuerte. Los bajos retumbaban en la sala. Las luces originaban un contraluz silueteando las cuatro figuras y, juntos, creaban una atmósfera totalmente distinta. Era imposible no poner los cinco sentidos en el escenario.

Comenzaron el bolo con la canción que le da nombre a su álbum, Live Like Me. La llevaron con naturalidad y con el mejor sonido.

Foto por Luna Benjumea

El cantante repetía una y otra vez “gracias” con acento britanico y dejaba claro que su español es “a fucking shit”. Tras unas risas, continuaron con varios temas más movidos como We All Know You’re Not A Real Fortune Teller, Godzilla o The Sound You Make When You’re Afraid.

El público bailoteaba al son de la música. Of Moths And Stars no tardaron en tocar otras canciones más pausadas como la balada Sunlight. A esta le siguió Bathysphere, una canción que aún no se ha publicado.

Por fin llegó el momento de la canción que todos estaban esperando: My, My, My. Todo el mundo cantaba, bailaba, y vitoreaba al grupo mientras ellos, metidos de lleno en el show, compartían el mismo entusiasmo.

“Oh My, You tried to be good, I wish you could…” Cantaba el público a coro. Parecía que había el doble de personas en la sala. A pesar del volumen de la música, casi podían escucharse los zapatos del público arremeter contra el suelo marcando el ritmo.

El batería se lucía como nadie tocando a una velocidad vertiginosa, David Doubtfire asentía con la cabeza enérgicamente al ritmo de su bajo, el cantante Chris Dabbs y el guitarrista Nate Wisniewski cantaban como si fueran uno… Llegó un momento en el que todo eran luces que cambiaban de color con lásers, humo y platillos. Los músicos haciendo virtuosismos todos a la par y el público a punto de desbordarse…

Finalmente, el bolo concluyó con el tema I Should Have Let You Know, uno más tranquilo con el que despedirse, eso sí, entre peticiones de bises.

Of Moths And Stars es un grupo en el que predomina la guitarra y su sonido me recuerda gratamente a la banda americana The Black Keys, que es una gran influencia para ellos, pero aquel día fui realmente consciente de su potencial.

Es evidente que en unos años está banda británica será grande, pero por ahora tenemos la suerte y el privilegio de poder verlos en directo, en pequeñas salas donde todos pueden verse las caras y disfrutar realmente de la música. He de decir que es una suerte que Of Moths And Stars eligiera Madrid como ciudad en la que asentarse y esperamos que nos recuerden cuando estén tocando en estadios por todo el mundo.