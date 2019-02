Love of Lesbian nos maravillaron con sus Espejos y Espejismos

“Pues, en verdad, yo creo que a mí no me gustan Love Of Lesbian”. Esas fueron las palabras que le oí a uno de los asistentes según salía del concierto que ofreció el grupo catalán el pasado martes 5 de febrero en La Rambleta de Valencia. Ya lo avisó Santi Balmes al principio del mismo, que ese no iba a ser un concierto al uso de Love Of Lesbian. Que en el setlist de esa noche no iban a encontrar los temas más conocidos como Club de Fans de John Boy o Fantástico.

Entonces, ¿qué podíamos esperar entonces los que allí nos congregábamos? En esta gira de Espejos y Espejismos (Miralls i Miratges) la banda había decidido realizar una producción distinta de la que se espera de un grupo de su calibre y popularidad actuales. Tras llenar grandes aforos como el Wizink Center en Madrid con El Gran Truco Final o colgar el cartel de completo dos noches en el Palau Reina Sofía en Valencia con su celebración del 20 aniversario, Love of Lesbian empezaron una gira en teatros. Con unos aforos mucho más limitados, buscando crear experiencias más intimas. Para esto, además de confiar en la atmósfera que da un concierto en un teatro, también aunaron filas con el escenógrafo Guillem Albà, para ya terminar de crear una experiencia completamente distinta.

Un concierto teatralizado

El escenario, al subir el telón, llama mucho la atención, puesto que está todo repleto de cajas de cartón numeradas que tienen escritos algunos de los nombres de las canciones que sonarán esa noche. Estas cajas de cartón irán desvelando todo tipo de sorpresas a lo largo de la noche. De ellas saldrán títeres diversos, luces e incluso edificios, coches y zepelines. Las luces también forman una parte muy fundamental de este concierto teatralizado como lo denominaron al anunciar esta gira. Sombras chinas y juegos de luces. Muchos elementos que hacen de este concierto algo muy especial.

La elección de los temas, o más bien la omisión de los hits del grupo, no es algo casual, puesto que como comentaba Santi Balmes, parte del objetivo de esta gira, además de hacer algo poco habitual, era que el grupo se oxigenara de tocar siempre los mismos temas. No obstante, canciones como Bajo el Volcán o Me Amo que son habituales en los conciertos multitudinarios de la banda no se echaron de menos, e incluso hubieran quedado fuera de lugar dentro de la atmósfera que se creo. A su vez, pudimos escuchar grandes temas que no suenan en directo tan habitualmente como Mi Personulidad, La Noche Eterna o Cuestiones de Familia.



Espejos, espejismos y buen humor

Pero no todo iba a ser introspección y seriedad. En Espejos y Espejismos también hubo cabida para las bromas y el cachondeo. Santi Balmes y Julián Saldarriaga se quedaron solos en dos ocasiones para hacer un pequeño set acústico entre canciones. En el primero de estos incisos, las batallitas que nos contaban hacían reír a todo el teatro y después nos regalaron una versión acústica preciosa de Mi Primera Combustión (y unos versos de La Niña Imantada). En el segundo de estos incisos, la pareja de músicos acabaron en las últimas filas del teatro haciendo un poco el tonto con los asistentes (robándole una chaqueta a una de las espectadoras para imitar el Malamente de Rosalía) y realizando una versión completamente unplugged de Segundo Asalto (a trozos, ya que el cachondeo que llevaban esos dos era muy importante).

Balmes y Saldarriaga en uno de los incisos del concierto.

La conexión con el público fue completa durante las dos horas y media que duró el concierto. Love Of Lesbiancerraron lo que fue un concierto redondo con Oniria e Insomnia. Es algo muy peculiar que un grupo de la envergadura de Love Of Lesbian, con la popularidad que tienen ahora y el éxito comercial del que gozan decidan hacer algo así en recintos de aforo tan reducido. Haciéndoles un regalo tan especial a los fans que los disfrutan más allá de las 5 canciones más escuchadas de Spotify y tocando temas tan difíciles de meter en sets de festival. Es algo muy especial y hemos de agradecer que Santi Balmes y los suyos quieran y puedan hacer espectáculos como Espejos y Espejismos.