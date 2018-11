LCD Soundsystem han anunciado un nuevo álbum live, Electric Lady Sessions, y su primer tema, el cual consiste en una versión de ‘(We Don’t Need This) Fascist Groove Thang’, de Heaven 17’s.

El álbum fue grabado en los famosos Electric Lady Studios de Nueva York, y pese a no conocerse la fecha de estreno, han anunciado que será antes de finales de año.

El tema versionado llega después del mash-up que produjeron en septiembre, entre el clásico tema de Chic ‘I Want Your Love’ y su tema propio ‘Home’ –de su álbum This Is Happening, de 2010–, como parte de su Spotify Singles Session.