Iceage en Barcelona: Más allá de todo

Cuando los daneses de Iceage aparecieron en escena en el año 2011, su actitud era la del clásico adolescente enojado y de ceño fruncido. Su discografía también fue un reflejo de este modo de entender y lidiar con la vida. Su tan aclamado debut New Brigade (2011) fue la punta de lanza para una agrupación que, a pesar de su corta edad, ya es considerada de culto. Ahora no solo lucen más maduros y certeros, sino que su sonido también es reflejo de esa madurez. Los pequeños se hacen adultos ante nuestros ojos y oídos…y nos encanta.

La sala del Apolo no se encontraba a su máxima capacidad, pero no eso no influyó en la energía y entrega que demostró Iceage, liderados por Elias Bender Rønnenfelt. Por un lado, cada integrante ocupaba su posición y dedicaba atención a su instrumento. Por otro, el vocalista aparecía con una actitud entre despreocupada y negligente. Sus ojos entrecerrados y camisa a medio abrochar, dibujaban una delgada línea entre los real y lo cliché. Un desaliño demasiado limpio y ensayado.

Sin hacer esperar al público, los primeros acordes de Hurrah llenaron los rincones de la sala. Los de Iceage lo tenían muy claro: la noche estaría dedicada enteramente a Beyondless, su más reciente disco bajo el sello Matador Records. Seguidamente, tocaría el turno de PainKiller, Under the Sun y Plead the Fifth, todos incluídos -y en ese mismo orden-, en su cuarta producción discográfica.

La inmesidad de Iceage

A diferencia de los lanzamientos anteriores de Iceage, Beyondless se siente inmenso. Tiene todos los indicios que ofrece un mayor presupuesto de grabación: vientos de blues, cuerdas exuberantes, campanas de trineo y hasta Sky Ferreira. El productor de mucho tiempo del grupo, Nis Bysted, ayudó a aportar una nueva expansión a esta colección de canciones. Desde su debut, el grupo ha agregado florituras de jazz, rockabilly y country a lo largo de sus registros.

A continuación los daneses interpretarían su gran sencillo The Lord’s Favorite, de su álbum Plowing Into the Field of Love (2014), para añadir otra dosis de Beyondless con los temas Thieves Like Us, el temazo The Day the Music Dies, Take It All, y la canción que da título al disco, Beyondless. Y es que a pesar de tener esa reputación de punketos enfadados, es interesante encontrarnos con un Elias Bender Rønnenfelt inteligente, satírico y afilado. Escucharlo se siente como doblar la esquina en un callejón sombrío y tropezar con un rincón lleno de luz.

Iceage: La música no ha muerto

No hay fórmulas mágicas, ni secretos detrás de los conciertos de la reciente gira de Iceage. Los propios integrantes han afirmado que se sienten muy orgullosos del resultado de su último álbum y, normalmente, cuando terminan una canción de la que se sienten particularmente satisfechos, la incorporarán instantáneamente en su lista de canciones a interpretar en los conciertos. Quizás es por esto que su directo fue una alabanza absoluta a su más reciente disco.

Sin embargo, y para finalizar, la banda recordó sus inicios con los temas Ectasy y Morals de You’re Nothing (2013), y White Rune, sencillo incluido en de New Brigade (2011). ¿Qué le depara a Iceage para el futuro cercano? Por el momento, terminar de girar y descansar. La banda no planea escribir ni lanzar nuevo material hasta no finalizar todos sus conciertos. Y aunque es verdad que los de Iceage pueden haber crecido, ciertamente su fuerza y energía están lejos de suavizarse. Tal como lo afirma su álbum, lo de Iceage está más allá de todo.