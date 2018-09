El ciclo Live The Roof traerá hasta Donostia la Memoria de La Habitación Roja

Octubre sin duda será un mes muy especial para los valencianos La Habitación Roja.

Por un lado tendrá lugar su paso por Madrid para presentar Memoria, su último y maravilloso disco, en un concierto muy especial el 5 de octubre en la sala Ochoymedio. Allí en Madrid grabarán el vídeo de su canción Madrid, con la colaboración de fans en el Molokosound Club, y no sólo eso sino que en octubre se presentará el documental In The Middle Of Norway, que cuenta la historia del vocalista de la banda, Jorge Martí Aguas a caballo entre España y Noruega y del que os hablamos aquí: https://www.crazyminds.es/noticias/estreno-en-octubre-de-un-documental-sobre-jorge-marti-de-lhr/

La banda se encuentra inmersa en una gira que les está llevando a recorrer toda la geografía de nuestro país de norte a sur, y de este a oeste para presentar Memoria, el undécimo larga duración de un grupo que lleva más de 20 años en activo y que a lo largo de esos años se han volcado en cuerpo y alma en cada una de sus canciones. Y precisamente son las letras de sus canciones las que lo hacen un grupo tan especial, ya que a lo largo de estos más de 20 años no han dudado en transmitirnos a través de ellas sus sentimientos, desnudando su alma en numerosas ocasiones.

Y es que las letras de La Habitación Roja forman parte de nuestra memoria sentimental. Sus canciones han reflejado perfectamente momentos por los que muchos estábamos pasando, algunos muy buenos, otros más amargos, pero ahí han estado acompañándonos y creciendo con nosotros, por eso les tenemos un cariño tan especial a Jorge, Pau y los demás.

Y es por ello que cuando pasan por nuestra ciudad, no dudamos en acompañarlos.

Si como decíamos octubre será muy especial para ellos, para nosotros la cita especial tendrá lugar este sábado 22 de septiembre. Lo será porque pasan por Donostia, nuestra ciudad y uno de las ciudades más bonitas del mundo, porque lo harán en formato acústico dentro del ciclo Live The Roof, y porque tendrá lugar en un lugar mágico; la azotea del Convent Garden y verdaderamente no nos imaginamos un escenario mejor para disfrutar de uno de los grupos de nuestra vida.

Entradas: https://www.conventgardensansebastian.com/agenda/la-habitacion-roja-22-septiembre/