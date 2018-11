Donnie Darko baila Disco las Palmeras! + Rayo + Rastrejo

Hay viajes en el tiempo y spoilers aquí. Apaga. Luces fuera. Hay ecos de flúor en las paredes. El conejo de Donnie Darko sale a probar sonido. Un universo tangencial se abre. Quedan 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos para la finalización del mundo. Aprovéchalo.

Perseguir al Rayo, en la Sala Sol, para escuchar lo nuevo de Disco las Palmeras! Repetir. Perseguir al Rayo, en la Sala Sol, para escuchar lo nuevo de Disco las Palmeras!

Los “palmeros” celebraban su particular Halloween para presentar en sociedad y sin caretas (o con ellas) su Cálida. Es la Sala Sol, estamos en Madrid, hoy es 31 de octubre de 2018. O solo es una realidad tangencial. Están acompañados de las bandas Rayo (Madrid) y Rastrejo (Valencia). Lo que viene siendo a priori una gran fiesta de música y disfraces. Un viaje en el tiempo.

Luces fuera, empieza la música, la gente tarda en bajar a la sala, hay ecos de flúor en las paredes y suena lo nuevo de José Guerrero (Betunizer, Cuello, Jupiter Lion, Segunda persona…) bajo el nombre de El placer. La capacidad creativa de este hombre es desbordante; ahora vestida de samplers, “sintes”, mesa de mezclas, cajas de ritmos y voz. Rastrejo juega con la electrónica y la canción pop llevándola hacia lugares oscuros o hacia la pista de baile, con ritmos y capas “arties”, experimentales. Dejándose llevar. Ya estamos dentro. Déjate llevar. La gente ya empieza a llenar la sala. Hay glichts de espacio-tiempo y recuerdos de hechos pasados en las conversaciones. Puede escuchar el disco aquí.

Ya estamos dentro. Rayo presenta Raya. Suenan ya las guitarras de la banda que reune a Tábata Pardo de Fuckaine, Marí Frigo de Agnes, Hilda Hund de Yay y Ágata de Las Odio. Un súpergrupo de dos guitarras, bajo y batería en el que la linea rítmica está muy marcada y las capas de guitarras se empastan a ella. Suenan a un brillante viaje en el tiempo a los 90’, al más puro dream-pop-noise. La gente ya se deja llevar y solo ven al conejo Frank en el espejo de los servicios.

Ágata se hace fuerte en la voz, con los coros del resto del grupo, que aportan el contraste melódico oportuno. Una dulzura afilada. Déjate llevar. La doctora Thurman cree que Donnie tiene “alucinaciones a luz del día”. Escúchalas aquí.

Frank sale a probar sonido, todos lo ven. Todos lo vemos. La filosofía de los viajes en el tiempo nos dice que estamos en una realidad paralela desde hace ya un tiempo. Te repetimos por si no has leído la previa que los nuevos sonidos se dejaron mecer en Austin con Erick Wofford (Explosions in the sky, Daniel Johnston …) y no sabemos si eso, o más su necesidad de experimentar (Rastrejo) y dejarse llevar los han llevado por otras realidades tangenciales de pop-soul-funk-psicodelia.

Pero el pasado está ahí y vuelve a sonar. Las nuevas realidades se juntan a las capas de guitarras infinitas. Los himnos de antes como La casa cuartel, Callate la boca, Tarde y mal dejan sitio para parar un poco los tempos, a probar con coros, con un bajo, con los sintes, etc. Cálida tiene sus Alegría, sus Miedos, su Bestia o incluso su Ensalada de planta carnívora.

Puedes saltar o dejarte llevar, por lo nuevo o realidad alternativa, por los himnos anteriores, por el conejo Frank o abrazar a Donnie Darko y seguir bailando. No dejes de escuchar Cálida.