Crónica de Sidonie en Madrid (Abre Madrid, IFEMA, 2020)

Fotografías: Alejandro García-Cantarero

De la mano de Sidonie ha arrancado para muchos la nueva normalidad en materia de conciertos. Tras unos meses de parón por parte de artistas, técnicos, promotores y público, poco a poco empieza a arrancar de nuevo la música en directo. En diferentes formatos adaptados a la actual realidad y garantizando siempre las medidas de seguridad necesarias.

En concreto, el ciclo Abre Madrid! que se celebra en el recinto ferial IFEMA de Madrid, cuenta con dos escenarios al aire libre. La totalidad del público tiene asiento reservado, servicio en mesa y todo con las distancias necesarias y medidas higiénicas pertinentes. Es una iniciativa que aglutina diferentes disciplinas artísticas y con la que, de alguna manera, la capital ha recuperado algo de la actividad cultural perdida por la pandemia y la suspensión de tantos eventos, festivales y conciertos.

Sidonie regresan a Madrid

El que escribe volvió ayer a un concierto después de meses y lo hizo de la mano de Sidonie, quienes regresaban a Madrid tras más de dos años sin actuar aquí. Es por eso por lo que las entradas para este concierto se agotaron con mucha antelación, completando el aforo máximo de 1.000 personas estipulado en este recinto. Cabe resaltar que es extraño e incluso algo complicado adaptarse a vivir conciertos de este tipo bajo este nuevo protocolo, pues una banda como Sidonie no es precisamente de las que consiguen mantener al público en sus asientos. Después de tantos conciertos y festivales, a sus seguidores les resulta casi inevitable levantarse para bailar con alguno de sus incontestables éxitos. Pero, hoy por hoy, la realidad es otra y no hay más opción que intentar disfrutar del concierto sentados, algo que, como decíamos, es una experiencia diferente y novedosa para casi todos.

De lo que no cabe ninguna duda es de que los fans madrileños de Sidonie tenían ganas de reencontrarse con la banda sobre un escenario y así lo demuestra el hecho de que, desde el inicio del show, no hubo canción que no fuera coreada por los asistentes o acompañada mínimamente con movimientos corporales (en la medida de lo posible). El trío barcelonés atesora una colección de hits tal que hace que un concierto suyo sea una sucesión de éxitos y que en ningún momento decaiga el ritmo, la energía o el calor que ellos mismos desprenden sobre las tablas.









Colección de hits

El incendio, Nuestro baile del viernes y Fascinado fue la terna de canciones encargada de abrir el espectáculo que Sidonie ofrecieron ayer en la capital. Una manera de arrancar propia de un festival, con tres de sus piezas más reconocidas prendiendo la mecha de un concierto cuya intensidad no cayó en ningún momento, salvo quizás en la deliciosa Por ti.

Con un look muy setentero que encaja a la perfección con la estética del que será su próximo álbum, el trío formado por Marc, Jes y Axel, estuvieron muy bien acompañados de Víctor Valiente a la guitarra y Edu Martínez a los teclados, formando así un quinteto contundente y repleto de matices. Llegados a este punto, es de justicia señalar que a nivel técnico el concierto fue intachable, con un fantástico sonido y una enorme pantalla tras el escenario que dio al espectáculo un plus de calidad.





El inminente nuevo álbum de Sidonie

En octubre llegará a las tiendas El regreso de Abba, que supondrá el noveno álbum de Sidonie. Muchos ya lo saben, pero este trabajo está directamente relacionado con la novela del mismo nombre que ha escrito Marc Ros y que ya está a la venta desde el pasado mes de marzo. Como él mismo admite, la novela viene del disco y el disco viene de la novela. Ambas obras se pueden entender de manera independiente pero las dos se conectan y complementan dando una visión general de la historia que su autor ha creado y materializado.

El concierto de ayer, aunque enmarcado en una gira cuyo nombre es Yo también me llamo Abba Tour, no supuso una presentación del nuevo disco del trío, ni siquiera sirvió como estreno de alguna canción nueva, ya que únicamente tocaron Me llamo Abba, el single que ya se dio a conocer hace unos meses y que fue la carta de bienvenida de este nuevo trabajo. En lugar de eso, la banda catalana se centró en dar a su público lo que esperaban desde hace más de dos años: sus canciones más celebradas y un acertado repaso a los seis discos en castellano que han publicado hasta la fecha.

Así, no faltaron la belleza y elegancia de Costa Azul; Un día de mierda y su curiosa dicotomía optimista-pesimista; El bosque y su psicodélico y distorsionado desarrollo; Carreteras infinitas, convertida ya en un clásico e imprescindible homenaje al oficio de músico y todos los que lo forman; o Estáis aquí, el sincero agradecimiento de Sidonie a sus seguidores. Fue un concierto algo corto, que ni siquiera llegó a la hora y media de duración, pero que dejó con un muy buen sabor de boca a tanta gente ávida de disfrutar de su grupo favorito en directo. 15 canciones a las que habría que sumar Maravilloso, la pieza elegida para despedirse del escenario y que, aunque en playback, fue cantada al unísono por Marc, Jes, Axel y los 1.000 asistentes a este necesario regreso.

Ejemplaridad de público y organización

El propio Marc se encargó de advertir casi al inicio del show de que “nos vamos a portar bien esta noche”, dejando claro que el disfrute del espectáculo no está reñido con el cumplimiento de las medidas establecidas y así fue: No hubo ningún incidente ni descoordinación en toda la noche, destacando el comportamiento de un público ejemplar que demostró que, aunque de manera diferente, se puede vivir la música en directo sin poner en peligro nada de lo conseguido hasta ahora.

Parece que es posible una nueva manera de vivir este tipo de espectáculos y que, si bien de primeras puede resultar algo fría y distante, hoy por hoy parece que es la única forma de hacerse. Por tanto, aquí va nuestro reconocimiento a la labor de tanta gente que se está esforzando para que los conciertos vayan recuperando la normalidad poco a poco. Cuando la organización es perfecta, poco más cabe añadir.





Setlist Sidonie: