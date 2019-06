Crónica Primavera Sound 2019: hipnotizados por Chris y FKA twigs (jueves)

Foto portada: Sharon López

Primera jornada, en el Parc del Fòrum de Barcelona, del Primavera Sound, uno de los acontecimientos musicales más importantes a nivel europeo. En esta edición se ha acentuado el eclecticismo que había en el cartel, tal y como ya se había podido ir viendo en los últimos años.

Esta edición número 19 del festival barcelonés se recordará por varios conciertos. Pero, especialmente, por la programación en los escenarios mayores artistas y grupos de muchos géneros, tanto de artistas más independientes como de otros totalmente comerciales. Aunque, para un servidor, es de las mejores ediciones que ha tenido el festival en los últimos años, hoy vamos a hablar solo de su primera jornada, el jueves.

Soccer Mommy. Foto: Paco Amate.

Pero algunas cosas no cambian en el Primavera Sound. Una de ellas es que, a media tarde, cuando el sol lentamente empieza a bajar, en el recinto del Fòrum podemos escuchar varias propuestas de cantautores, cuerdas de folk y alma de rock. En esta ocasión, por una parte, pudimos ver como Soccer Mommy se desnudaba emocionalmente mientras nos iba desgranando su primer (y precioso) LP, ‘Clean‘. Y, por otra, en el OCB Paper Sessions, en un formato mucho más íntimo y romántico, justo frente el mar, pudimos disfrutar de la magia y la ternura del blues de Alicia Phoebe Lou.

Pero las guitarras no se acabaron aquí en ese jueves bañado por el sol. Ya que la guindilla diurna la pusieron Big Thief y, especialmente, la voz rompedora de su cantante, Adrianne Lenker. Su directo dota de más fuerza la carga emocional que hay detrás de sus canciones. La ternura del folk se mezcla con la fuerza y la sangre del rock creando unas cápsulas musicales que atraviesan directamente el corazón de todos los que estén escuchando. No faltaron algunos de los temas tan queridos por sus fans, como “Mary”, “Shark Smile” o el reciente “Cattails”.

Big Thief. Foto: Èric Pàmies.

Como antes hemos comentado, esta edición del festival ha destacado por una gran variedad de géneros. Del rock, pasamos al rap. Tres grandes exponentes del underground, y muy distintos entre ellos, son los que vimos en esta jornada del Primavera Sound. El primero, ya uno de los pesos pesados del rap, Danny Brown, quien en los últimos años no ha dejado de innovar y llevar el género cuatro años adelante. Ya un conocido por Barcelona, una vez se activó la máquina, no hubo quien lo parase y hizo saltar a un Ray-Ban lleno que no paraba de pedirle más al rey de las altas pistonadas verbales.

También pudimos ver la que ya hace meses que se está ganando el título de princesa del rap, Princess Nokia. Ella tiene claro que se va a comer el mundo, y sus composiciones e imagen hacen hincapié en el empoderamiento femenino y la fuerza que alberga en su interior. Para acabar el día con Mykki Blanco, el transgresor del rap. Performance y drag se dan de la mano con el trap en sus directos, celebrando el libertinaje individual con unos beats marcados que hicieron bailar y mover los brazos a altas horas de la noche.

Mykki Blanco. Foto: Sergio Albert.

Y nos vamos al pop contemporáneo. Allí donde una gran variedad de géneros se mezclan para innovar en la música popular y llevarla a rincones poco conocidos. Por una parte pudimos presenciar el nuevo directo de Christine and the Queens, quién se convirtió en una de las triumfadoras de la jornada. Con un mensaje de amor propio y de orgullo hacia eso que nos hace distintos, las composiciones de la francesa, que mezclan funk, disco y R&B, sirvieron de cura espiritual al igual que de dinamizador del baile. Su directo lo tenía todo: mensaje, escenografía, fuegos artificiales, músicos, bailarines… Y, en el centro, siempre ella/él. Pasaba del papel de cantante al de bailarín sin uno darse cuenta. Ah, e hizo un a cappella del “Heroes” de David Bowie que a más de uno nos emocionó.

Luego, pero por separado, dos artistas que más de una vez han ido juntas de la mano para llevar el pop directo al futuro: Charli XCX y SOPHIE. La primera hacía tiempo que se la esperaba por Barcelona, y así lo demostraron las legiones de seguidores que se presentaron en su directo. La joven ya ha encontrado la fórmula del hit que tanto hace bailar como emocionar y su directo fue una gozada. Temazo tras temazo, la joven no paraba de recibir amor y sudor de sus fans. Incluso presentó, por primera vez, una nuevo tema que interpretó con Christine and the Queens; la magia entre ellas dos era real.

Por otra parte, SOPHIE presentó un directo único en el panorama musical actual. Como ya nos tiene acostumbrados. Sus composiciones rompedoras destruyen todas las construcciones que tenemos hechas y nos dotan de una frescura electrónica necesaria. No faltaron alguno de sus temas nuevos que, de momento, solamente se han podido escuchar en sus directos, como “Take Me To Dubai” o “New York’s Burning Down”.

Sigamos con la electrónica. Dos jóvenes canadienses que en los últimos meses están despuntando en el género presentaron dos sets de infarto este pasado jueves en el Primavera Sound: Marie Davidson y Jayda G. Mientras los beats simples y minimalistas de la primera hipnotizan tu cuerpo, sus versos se meten en tu mente y te enganchan aún más a las composiciones que salen de las manos mágicas de Davidson. Por otro lado, aún y la juventud de Jayda G, sus sesiones parecen de una veterana del género, mezclando disco y house de tal forma que no paras de bailar en 90 minutos y disfrutas como un gato con su ovillo de lana.

Y dejamos para el final la otra gran triumfadora (e indiscutible) de esta primera jornada: FKA twigs. Falta poco para que publique su segundo LP, pero su directo ya ha alcanzado una profesionalidad y una elegancia que artistas, con muchos más años de experiencia, aún siguen buscando. Una performance teatralizada, con cambios de escenografia, vestuarios, bailarines, músicos, espadas e, incluso, pole dance. La británica demostró dominar cada una de esas artes y, por encima de todo, su delicada (y potente) voz que nos hipnotizó profundamente. No faltó ninguno de sus éxitos que tanto disfrutaron los asistentes: “Water Me”, “Two Weeks” o la preciosa “Cellophane”.