Fotos de Eli Gringer

Un relámpago de adrenalina atravesó la madrileña sala Costello, ante un lleno total, el pasado sábado 2 de febrero con el concierto de Of Moths And Stars y su rock cañero de infusión británica.

La formación anglo-hispana fue precedida por Tirano, quienes acudieron a la cita para presentar su debut, el EP Somos Dolor, estrenado el año pasado.

Un rock suave, cercano al pop-rock, que sirvió para amenizar los primeros cuarenta minutos de concierto, mientras la sala se llenaba camino al ‘sold out’.

Capitaneados por un pletórico Joe Merello, los valencianos lograron conseguir la empatía del público, con palmas y coros, pasando por buen rollo en sus temas más cañeros hasta la melancolía en aquellos más lentos.

Adrenalina en manos de Of Moths and Stars

Estas emociones vendrían sucedidas de una nueva: la adrenalina total, de la mano de Of Moths and Stars, una formación nacida en Camboya de la mano de los ingleses Chris Dabbs y Nate Wisniewski, que echó raíces en Hong Kong para posteriormente moverse a España con la suma del valenciano David Doubtfire al bajo.

Ante un público internacional, este mestizo grupo repasó con esplendor los temas de su reciente Live Like Me (autoeditado, 2018), una puesta de largo de un sonido que bebe de influencias del rock británico y norteamericano de los primeros 2000.

Hubo lugar para alguna balada como Sunlight –porque todos podemos ser “víctimas” del amor en cualquier momento, según bromeó el cantante– pero siempre para “volver al rock and roll”, un sonido enérgico y crudo en el que se les nota más cómodos, con temas como From Behind a Clock, Godzilla, My My My o We All Know You’re Not A Fortune Teller.

Of Moths and Stars no han dudado de tomar todas sus influencias y hacer algo propio con ello: desde el bajo, hasta el juego vocal entre los cantantes, las riffs pegadizos y una percusión totalmente cañera. En cada uno de los temas destaca uno de los instrumentos, que se suman para dar un resultado tremendamente atractivo. Recuerdan a The Black Keys, a Kasabian, a Arctic Monkeys, pero a la vez logran un resultado distinto.

El bajista David Doubtfire en pleno trance. Foto: Eli Gringer.

Y la puesta en escena tampoco fue para menos. Entre miradas de complicidad, Chris Dabbs, Nate Wisniewski y David Doubtfire se mueven a su antojo por pequeño que sea el escenario, para acabar reunidos en torno a la batería de Gaspar Fernández, dejándose la piel en brillantes partes instrumentales: esto es puro rock n’ roll.

Con un público totalmente entregado a los vaivenes musicales de esta formación, Dabbs fue el maestro de ceremonias perfecto, conjugando las bromas, con las anécdotas personales –“hoy es el cumple de mi hermano”, comentaba al público en un descanso entre temas– y gritos de ánimo al estilo de: “let’s do some rock ‘n roll here”. Una actitud que, junto a su sublime sonido, dejó claro que estos chicos han llegado para quedarse.