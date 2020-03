Crónica Inhaler en Madrid (Shoko, 2020)

Fotografías: Elisa Quevedo (ellieatgigs)

Inhaler son parte de la escena alternativa irlandesa desde hace sólo un par de años. Empezaron tocando en salas pequeñas en las que apenas tenían público. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para los de Dublín que, con tan sólo ocho canciones divididas entre varios EPs, están a punto de finalizar su gira europea.

Tras un tour británico, como no podía ser de otra forma, Inhaler pronto se embarcarán en una ruta que pasará por varias ciudades de Estados Unidos, aunque de primeras suene precipitado. Lo cierto es que al grupo no le cuesta llenar las salas, aún dada su corta vida como grupo.



Su estilo tiene mucho que ver con los grupos que han crecido escuchando, como pueden ser Joy Division o The Stone Roses. La banda ya ha tocado en numerosos festivales de gran formato como el Electric Picnic, y teloneado a Noel Gallagher; aunque sus directos suelen ser de escaso aforo. De una forma u otra, Inhaler está llegando a boca de todos. Es indudable que este año 2020 está -y continuará siendo- un no parar para Elijah Hewson, Robert Keating, Josh Jenkinson y Ryan McMahon.



El pasado viernes 28 de febrero me acerqué a la sala Shoko de Madrid para poder comprobar de primera mano a qué se debe todo este revuelo por la banda. Esa noche tendría lugar el primer concierto de Inhaler en España, y así lo comunicó el cantante nada más salir al escenario, como frase de bienvenida.

En la sala había un público muy variado: desde adultos, que esperaban encontrar un atisbo de cierta gran banda irlandesa liderada por el padre del cantante y descubrir qué nos trae esta nueva propuesta, hasta niños pequeños; pasando por adolescentes de la misma edad que los músicos.

Los teloneros Fuzzy Sun no tardaron en salir al escenario, dándonos una gran actuación con su estilo funky. Los mancunianos consiguieron, apenas sin esfuerzo, levantar a todo el público, que en su mayoría no conocía al grupo de primeras. Sin duda, aportan un sonido diferente en la escena y merece la pena escucharlos.

Inhaler: un huracán musical

Tras estos, los asistentes aguardaban el comienzo del espectáculo. Comenzó a sonar una alarma que dejó al público un tanto desconcertado. Se trataba de la introducción del show. Unos segundos después, pudimos divisar la silueta de los cinco chicos entre la oscuridad -siendo estos el cuarteto acompañado por su teclista Louis Lambert-. Entonces, Elijah Hewson saludó enérgicamente y comenzó a sonar When I’m With You, un tema nuevo que probablemente estará incluido en su álbum debut, el cual saldrá este año.

Nada más terminó la primera canción, comenzó la siguiente: It Won’t Always Be Like This, una de las más populares de la banda.

Era inmediatamente notable cuan cómodos se sentían sobre el escenario interpretando dicho tema. El suelo temblaba al compás de los saltos de la multitud, que coreaba cada palabra como si le fuera la vida en ello. “in my head it won’t always be like this”– cantaba Hewson. Era sorprendente la manera en la que éste se movía como si poseyera el lugar. Posaba, con la pierna izquierda sobre uno de los monitores y chuleaba mientras cantaba y hacía gestos. Hay a quien diría que su forma de interactuar con el entorno recuerda a Bruce Springsteen incluso.

La banda estrenó varios temas más que aún no han salido a la luz, pero que han tocado varias veces en directo, como puede ser Falling In.

El momento cumbre

Llegó el momento de We Have To Move On, el tema que lleva en nuestros oídos tan sólo unos meses, pero que se ha convertido en todo un himno para la banda. Se trata del primer single del LP que nos espera del cuarteto en 2020. Éste ya cuenta con un videoclip de lo más sorprendente. El mismo, recuerda a la música ochentera desde el primer segundo hasta el último pero, sobre todo, conseguía que no quedase un alma enajenada de lo que estaba ocurriendo.

Durante la canción se generó una gran energía entre la banda y el público, que llegó a su tope cuando Elijah se acercó de repente a la valla tras la que se encontraba el público, y no dudó un segundo en posar un pie sobre ella, subirse encima con la guitarra a cuestas, y continuar cantando sobre la multitud, a escasos centímetros de sus cabezas.

Por último, Inhaler tocó su canción de siete minutos y medio de duración, esa canción psicodélica llena de guitarras distorsionadas, líneas de bajo impresionantes -por parte de Robert Keating– y coros que hacían las maravillas de los presentes. There’s No Other Place comenzaba tímida mientras la música iba en crescendo poco a poco y toda la sala se limitó a contemplar cómo el cuarteto tocaba sus instrumentos durante dos minutos y medio, momento en el que Hewson empezaría a entonar “There’s no other place that I’d rather be, so I’m standing here in front of you…”.

Para terminar, el grupo cerró el show con su tema más famoso: My Honest Face. Este fue el causante de que la banda se catapultara y comenzara a llegar a un público más amplio. El sello de identidad de un grupo que demuestra que ha venido para quedarse y es que su visita a Madrid ha servido para dejarnos con ganas de más. Impacientes por descubrir lo que les espera en su carrera y lo que conseguirán en un futuro -no muy lejano-, porque como dice la canción: “I wanna be up-up on TV. Can you feel it?”