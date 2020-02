Crónica de Editors en Madrid (WiZink Center, 2020)

Hay bandas y artistas que llevan acompañándote muchos años sin que, en ocasiones, seas plenamente consciente de ello. Son parte fundamental de tus playlist de favoritos, pero si te preguntasen, quizá no les nombrarías en un primer momento entre tu TOP de preferencias. Reconozco que algo así me pasa con Editors. Posiblemente, no es uno de los grupos que se me vendrían de manera inmediata a la cabeza ante tal pregunta, pero echando la vista atrás, les llevo siguiendo con atención disco tras disco desde aquellos comienzos allá por 2005 con The Back Room (en serio, ¿han pasado 15 años ya de aquello?), y de ayer, debe ser mi cuarto o quinto concierto de la banda, en espacios bien distintos como Vistalegre, La Riviera, ahora el Wizink y festivales como el difunto Summercase o el pujante Mad Cool.

Como ya se les puede considerar veteranos (solamente hacía falta fijarse en la media de edad del público que, no nos engañemos, rondaba los 40), toca gira repaso de sus grandes éxitos, que es lo que les ha traído en esta ocasión a Madrid y Barcelona. 15 años de carrera, como recordábamos hace un momento, en los que les ha tocado reinventarse varias veces. Fueron una de esas historias que tanto gustaban al principio de siglo: banda rechazada por las discográficas que sube su música a Internet y logra alcanzar el éxito que la industria les negaba. Una especie de cuento de Navidad a lo Arctic Monkeys de menor escala que logró hacerse su sitio con un sonido de guitarras potentes y distorsionadas al que poco a poco fueron incorporando electrónica, buscando un estilo propio que es el que ha guiado la segunda parte de su carrera hasta el día de hoy, siempre bajo el liderazgo de la profunda e impresionante voz de Tom Smith.

Ayer se presentaban ante un Wizink Center en su formato reducido, que personalmente no me gusta demasiado y que transmite una cierta frialdad de ambiente. Posiblemente, este concierto hubiera encajado mucho mejor en un recinto como La Riviera, pero o bien ya no estaba disponible cuando se programó o quizá se esperaba una afluencia mayor de público que hubiera permitido ampliar el aforo al formato habitual. No obstante, nada de esto iba a ser un inconveniente para una banda con el potencial y la experiencia de Editors.

Cuando has logrado amasar una cantidad de canciones como las que ellos tienen, te puedes permitir empezar los conciertos por todo lo alto, como hicieron con And End Has A Start, Bullets y Bones. Una vista atrás a sus comienzos que marcó el ritmo para lo que estaba por llegar. Por supuesto, hubo tiempo para repasar las canciones más representativas de los distintos discos y etapas del grupo, pero hay que reconocer que las pertenecientes a The Back Room (2005) y An End Has A Start (2007) fueron las más celebradas. La excepción fue Papillon, quizá la mejor muestra de su apuesta por mezclar guitarras y electrónica a partir del In This Light and on This Evening (2009), y con la que lograron que, por unos momentos, el Wizink Center viviese su particular rave de lunes por la noche.

Como no todo iba a ser volumen y músculo, también hubo cierto margen para que Tom Smith diese tienda suelta a su gran voz en formato acústico en The Weight of the World o algunos de los momentos al piano. Pero los momentos tranquilos fueron los menos, que esto es un concierto de Editors, oiga.

Sinceramente, y repasando el setlist de la noche, no creo que haya una sola persona que eche en falta una gran canción del grupo (dejando obviamente preferencias muy personales de cada uno, claro). Editors demostraron con solvencia que se encuentran en un buen momento, con una experiencia en el escenario que se nota incluso cuando se equivocan al comienzo de un tema y lo salvan con total normalidad y buen rollo entre Smith y su bajista Russell Leetch. Como si no hubiera pasado nada. ¿Nervios? Para otros.

A día de hoy, y afortunadamente para ellos, parecen mantener un público más o menos fiel quince años después de su debut. Ahora, tras esta gira echando la mirada atrás, llega el momento de afrontar de nuevo el futuro. ¿Cuál será el siguiente paso para Editors? Veremos…