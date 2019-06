Crónica Barbott en Madrid (El perro de la parte de atrás del coche, 2019)

Llegábamos con el tiempo justo (y con muchas ganas) a la sala El perro de la parte de atrás del coche. Esa noche, tras su ruta de conciertos por México, Barbott llegaba para presentar ‘Projections’ en Madrid, su segundo trabajo de larga duración.

Para abrir la noche primero teníamos a la banda invitada: Reme. Llegamos de nuevas a ellos y en estos casos prima la sinceridad: no habíamos escuchado nada aún. Sin embargo sí sabíamos que Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly) se encuentra a los mandos de la producción, por lo que ya tenían toda nuestra atención. Y no decepcionaron. Esa noche su teclista no pudo estar presente y fue Víctor el que se sentó a acompañarles como uno más. Cinco temas después ya sabía que les seguiremos la pista.





Llegaba la hora de Barbott. Las luces tenues acompañaban esa actitud de misterio con el que la banda salía a escena. Tema a tema los de Barcelona iban entregando sus canciones a un público que llenaba la sala de nombre resultón a la vez que los cinco iban cogiendo confianza sin perder concentración. Su dream pop electrónico se disfrutaba desde las primeras filas, que bailaban sutiles al ritmo que nos acompañaba. Sonaron temas como la pegadiza “Part Of You Now” o “Feel”, las letras en castellano de “Find Us” y “Dinero”; y también otros cortes de su trabajo anterior. Eso sí, revestidos (como bien nos contaron en su entrevista) de ese nuevo sonido más maduro que han hecho muy suyo.

Fuimos con la intención de comprobar si ese ensoñador sonido que recorre en mayor o menor dosis ‘Projections’ estaría presente en su directo. Y lo encontré.