Caliza + Clara te canta: Todo lo nuevo es mentira. Aniversario Madrid Radical

“Todo lo nuevo primero es mentira, todo lo bueno primero es mentira¨ canta ella, Elisa Pérez (Cosmen Adelaida y Rusos Blancos). Presenta su Mar de cristal, uno de los discos que deberías haber escuchado sin parar en 2018, bajo un manto-poncho verde esmeralda.

Lo nuevo de Caliza es un remix de David Harrow (Depeche Mode y Psychic TV), quien fue el encargado también de hacer la mezcla de Mar de Cristal y que resuena desde hace días en la lista que no paro de escuchar. Con un toque quizás más industrial. Lo nuevo. Y eso es así, no te voy a mentir. Lo nuevo es mentira o lo niegas. Al menos 3 veces.



Mar de Cristal es un disco macerado en la estancia de producción musical de Elisa en Matadero y en el que consigue unir canciones redondas: pop, con la experimentación musical y electrónica. Capas de sintetizadores, beats y voces superpuestas con unas letras muy personales o identificativas.



Canciones que contienen un poso sombrío, de tristeza incluso; con otras en las que también se permite mirar hacia la luz y disfrutar de los matices brillantes. Esto suena a es blanco y es negro; pero no, el poso existe y los reflejos brillantes en el charco también. Sonidos por, para y de la noche; de bailar con los ojos borrosos o de disfrutar en casa, una tarde o una mañana.



Es 19 de enero de 2019 en la sala Juglar, Elisa se dispone a los mandos de la nave: sintetizadores, cajas de ritmos, programaciones y voces. Es 19 de enero de 2019 y es la noche del feliz feliz aniversario de ellas, de Madrid Radical. Brindemos.

Concierto muy correcto, muy profesional, sin un solo fallo en la parte del sonido. Todo perfecto, tocando solo los himnos de sus trabajos: ‘Mar de cristal’ y ‘Medianoche/Mediodia’. Hubo tiempo para el himno a Madrid, incluso. Pero se (me)hizo un poco corto o que deseába/mos que fuese más largo. O que se dejase llevar. Dejarse llevar. Es difícil. Dejarla ir, también.



Es 19 de enero de 2019 y estamos en la Sala Juglar. Clara te Canta es Clara Moreno, artista multimedia: bautizo, comuniones y performances. Clara te canta supone bailar, saltar, reír, gritar… Concierto como acción, como praxis. Con mensaje social, reivindicativo, feminista y de las Jons.



Clara te Canta dispone el directo dándole al play, cantando, bailando, saltando, contoneándose, bajando a la pista, sacando a cantar/bailar e implicando al público. Es fiesta, es sencillo. Pero, a la vez, dice lo que dice en sus letras. Y lo dice por lo que lo dice. Sus sonidos mezclan todos los sonidos modernos: trap, reguetón, folclore y voces producidas-autotuneadas.

Sin duda, Caliza y Clara te canta son dos formas y voces contrapuestas de electrónica experimental a las que, sin duda, queremos volver a ver.