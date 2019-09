Foals anuncian el cartel del BIME 2019

Eran aproximadamente las 10h de la mañana cuando una nueva publicación de la banda británica Foals en Facebook anunciada novedades relativas a un nuevo paso de la misma por tierras españolas este mismo 2019.

“Let’s boogie, Bilbao” son la únicas palabras que acompañaban al nombramiento de la cuenta oficial del festival bilbaíno y a su página web. Así, sin más florituras, daban a conocer que este próximo 1 de noviembre estarán en el BEC! compartiendo primera jornada con Floating Points (Live) y Röyksopp (DJ Set), ambos también descubiertos gracias a este mensaje en redes.

Pero todavía hay más, ya que en el cartel se da a conocer también un nuevo escenario (GOXO) y toda su programación para los dos días, al igual que el cambio de Omago del viernes al sábado y la incorporación de First Girl On The Moon.

Las entradas las puedes encontrar a través de la página oficial del BIME por un precio de 85€ en el caso del abono y por 50€ para cada una de las jornadas.