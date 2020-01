BIOGRAFÍA

Con su fusión de indie rock intelectual y alegres ritmos y melodías influenciadas por el afro-pop, Vampire Weekend fue una de las bandas que definieron el sonido de la música indie de la década de 2010. Tras establecer los fundamentos de su estilo luminoso e intricado con su debut Vampire Weekend (2008), el grupo se volvió inmensamente popular al punto de convertirse en el primer conjunto de indie rock en debutar en el primer puesto de la lista Billboard Hot 100 con dos discos consecutivos, Contra (2010) y Modern Vampires of the City (2013). Tras un largo descanso y la salida de Rostam Batmanglij, uno de sus fundadores, la banda ahora liderada por Ezra Koenig regresó en 2019 con el ambicioso álbum doble Father of the Bride.

Father of the Bride (2019)

Modern Vampires of the City (2013)

Contra (2010)

Vampire Weekend (2008)

