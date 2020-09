BIOGRAFÍA DE TYLER THE CREATOR

Cuando en el futuro analicemos por qué el rap, en toda su amplitud y diversidad, culminó la década en la cima de la música y la cultura pop dominantes, será inevitable prestar atención a cómo un colectivo de adolescentes infundió una nueva energía al género. Odd Future fue segunda casa de Frank Ocean, Earl Sweatshirt, Syd… y cuartel general de su principal instigador, su núcleo irradiador, su indomable mente creativa: Tyler, The Creator. Es él quien nos ayudó a desprendernos de la angustia con que nuestros padres nos arrojaron a las fauces del nuevo milenio, quien siempre ha estado a nuestro lado en ese camino necesario para florecer. Sí, Tyler nos ha acompañado en los momentos difíciles, en las primeras explosiones de acné y las terapias confesionales de Bastard. Pese a lo desorientados que nos sentíamos entonces, tratamos de entender el mundo que nos rodeaba a través de las letras extremas de Goblin, su producción asfixiante y su revulsivo punk. Con él cumplimos la mayoría de edad y nos compramos nuestras primeras zapatillas Golf. Aprendimos a canalizar nuestra ira entre los desordenados destellos jazz de Wolf y las caóticas pulsiones rock de Cherry Bomb, y no por ello renunciamos a nuestra imaginación radical e hiperactiva. Fue Tyler quien nos situó frente a mil espejos, quien se desdobló en un sinfín de álter egos, y con quien casi sin darnos cuenta, extasiados por el zumbido de las abejas y un intenso olor a girasol, nos mostramos vulnerables en Flower Boy. ARE WE STILL FRIENDS?, pregunta en la catarsis soul que despide IGOR, su obra de madurez definitiva. Y aunque ya no somos aquellos chavales nihilistas que fundaban colectivos, compartían mixtapes gratuitas, incendiaban internet de controversia e inundaban Tumblr con su estética, hemos dejado huella y lo hemos hecho juntos. ¡Por supuesto que aún somos amigos!

DISCOGRAFÍA DE TYLER THE CREATOR

Goblin (2011)

Wolf (2013)

Cherry Bomb (2015)

Flower Boy (2017)

Igor (2019)

