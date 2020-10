BIOGRAFÍA DE THE WHITE STRIPES

Compuesto por el guitarrista Jack White y la baterista Meg White, The White Stripes fue un dúo que lideró el inesperado resurgimiento del garage rock en el nuevo milenio con una fórmula que combinaba en partes iguales blues-rock primitivo y minimalismo artístico. Originario de Detroit, el grupo editó su debut en 1999, seguido apenas un año después por De Stijl. La consagración llegaría con el multipremiado tercer álbum White Blood Cells de 2001. A diferencia de otras bandas del período como The Strokes, el dúo consiguió mantener su popularidad intacta gracias a discos como Elephant (el del clásico “Seven Nation Army“), Get Behind Me Satan y Icky Thump. Inmerso en una multitud de otros proyectos, Jack White fue perdiendo interés en el grupo hasta finalmente anunciar su fin en 2011.

Fuente: Apple Music

The White Stripes (1999)

De Stijl (2000)

White Blood Cells (2001)

Elephant (2003)

Get Behind Me Satan (2005)

Icky Thump (2007)

