The Vaccines: Biografía, Discografía E Info

The Vaccines es una banda de indie rock inglesa formada en el oeste de Londres en 2010 por Justin Hayward-Young (voz principal, guitarra), Freddie Cowan (guitarra principal, voz), Árni Árnason (bajo, voz) y Pete Robertson (batería, voz ) Después de la partida de Robertson en 2016, el tecladista Timothy Lanham y el baterista Yoann Intonti fueron promocionados de músicos en gira a miembros de la banda oficial.

La banda ha lanzado cuatro álbumes de estudio: What Did You Expect from the Vaccines? (2011), Come of Age (2012), English Graffiti (2015) y Combat Sports (2018), gracias a los que han vendido más de 1 millón de discos en todo el mundo.

Han protagonizado numerosas giras a lo largo de estos años, participando en muchos festivales y conciertos junto a bandas como The Rolling Stones, Arcade Fire, Arctic Monkeys, The Stone Roses, Red Hot Chili Peppers y Muse, entre otros.

Discografía de The Vaccines:

Combat Sports (2018)

English Graffiti (2015)

Come of Age (2012)

What Did You Expect from the Vaccines? (2011)