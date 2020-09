BIOGRAFÍA DE THE STROKES

Pese a estar claramente inspirado en la historia del rock y en íconos neoyorquinos como Television, Velvet Underground y Ramones, el sonido directo, pulsante y contagioso de The Strokes redefinió el rock alternativo de comienzos del nuevo milenio. Su extraordinario debut Is This It (2001) rejuveneció completamente la escena e influyó decisivamente en una nueva generación de bandas emergentes como Arctic Monkeys, The Libertines o The Killers. En sus sucesivos discos el grupo fue introduciendo nuevos elementos a su paleta básica con resultados algo desparejos, a excepción del magnífico Room on Fire (2003). Sus miembros pasaron buena parte de la década de 2010 abocados a proyectos solistas, aunque volvieron a reunirse en 2020 para ofrecer uno de sus mejores discos, The New Abnormal.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE THE STROKES

Is This It (2001)

Room on Fire (2003)

First Impressions of Earth (2005)

Angles (2011)

Comedown Machine (2013)

The New Abnormal (2020)

