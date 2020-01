BIOGRAFÍA

Banda norteamericana formada durante el resurgimiento del post-punk de fines de los noventa cuyas influencias se extienden al country rock, indie rock y chamber pop. El quinteto, compuesto por el cantante Matt Berninger y los hermanos Scott y Bryan Devendorf (bajo y batería) y Aaron y Bryce Dessner (ambos guitarra), editó su álbum debut homónimo en 2001. El grupo fue sucesivamente afinando su propuesta, caracterizada por climas intensos, letras atormentadas y la emotiva voz de barítono de Berninger, través de una serie de notables trabajos como Alligator (2005), Boxer (2007), High Violet (2010) o Trouble Will Find Me (2013), conquistando la admiración de crítica y público. Tras una prolongada pausa durante la cual sus integrantes se dedicaron a diversos proyectos, The National regresó en 2017 con Sleep Well Beast, tras lo que lanzaron I Am Easy to Find en 2019.

DISCOGRAFÍA

I Am Easy to Find (2019)

Sleep Well Beast (2017)

Trouble Will Find Me (2013)

High Violet (2010)

Boxer (2007)

Alligator (2005)

Sad Songs For Dirty Lovers (2003)

The National (2001)







VIDEOCLIPS

PRÓXIMOS CONCIERTOS